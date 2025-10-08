Acul Ceccano Omnia, mister Guatieri: “Profilo basso e massimo risultato”

Il neo allenatore dell’Acul Ceccano Omnia parla dell’esordio in panchina, bagnato dalla vittoria contro la Pro Calcio San Giorgio nel primo turno del Girone I di Prima Categoria. Testa al prossimo impegno con l’Arnara. Nel primo turno di Coppa Lazio, sarà doppio big match contro l’Isola Liri 2025.

Avvio vincente dell’ACO nel Girone I di Prima Categoria laziale, che quest’anno raggruppa tutte le compagini ciociare con un alto quoziente di competitività. Quelli conquistati contro la Pro Calcio San Giorgio, con un 3-1 in rimonta, sono i primi tre punti nel carniere del neo allenatore, Simone Guatieri.

Esordio bagnato da vittoria per “Mister Promozione”, in panchina dalla settimana scorsa, dopo aver guidato il Città di Ceprano nel salto e permanenza al livello superiore del calcio dilettantistico. Domenica 12 ottobre, alle ore 10.45, l’Aco giocherà in trasferta a San Giovanni Incarico contro i “cugini” dell’Arnara.

In Coppa Lazio, invece, sarà doppio big match contro l’Isola Liri 1925. Il primo turno del Girone 10 prevede la sfida d’andata per il 29 ottobre e il decisivo ritorno il 12 novembre. I palcoscenici saranno due storici stadi del calcio dilettantistico: prima il “Nazareth” di Isola del Liri e poi il “Dante Popolla” di Ceccano.

Mister Guatieri, che partita è stata quella contro la Pro Calcio San Giorgio?

«Partita sicuramente complicata, essendo la prima giornata di campionato. Abbiamo affrontato un buon avversario, il San Giorgio, squadra ben allenata da mister Passalacqua, con buone individualità».

È stata una vittoria di carattere. Bicchiere mezzo pieno o vuoto?

«Abbiamo sicuramente affrontato difficoltà, che comunque ci aspettavamo. I ragazzi, però, sono stati bravi a non mollare e rimanere sempre concentrati sulla partita, anche a soffrire in diversi frangenti».

Subito in gol i neoacquisti Muraglia, Cataldi e Quatrana. Mercato determinante?

«Abbiamo la forza, sia mentale che tecnica, per portare il risultato a casa. In queste occasioni, soprattutto nelle primissime giornate, è la cosa più importante. C’è ancora tanto da lavorare e migliorare, ma la via è quella giusta».

Domenica prossima trasferta ad Arnara. Con quale animo?

«Teniamo il profilo basso e cerchiamo di continuare, passo dopo passo, di domenica in domenica, di a ottenere sempre il massimo in ognuna delle prossime gare».