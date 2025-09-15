Flaminia Civita Castellana – Cassino 2-0: viterbesi a punteggio pieno

Prima trasferta di campionato e prima sconfitta per il Cassino che al Madera cede all’inglese al Flaminia Civita Castellana. Una vittoria meritata per l’11 viterbese che ha dimostrato nel corso dell’intera partita di meritare le attenzioni degli addetti ai lavori maturate dopo la brillante vittoria all’esordio. Per il Flaminia ben sei reti messe a segno in 180 minuti, la testa della classifica a punteggio pieno in compagnia della matricola sarda Monastir e la consapevolezza di aver allestito un organico di tutto rispetto, in cui milita anche l’ex azzurro Casoli. Per la squadra di Urbano un passo indietro rispetto alla brillante vittoria di una settimana prima con l’Ischia ma va anche detto che l’avversario di ieri pomeriggio era superiore e sicuramente disputerà un ottimo campionato. Per il Cassino ci vorrà ancora del tempo, qualche indicazione positiva si era vista nella seppur eliminazione di coppa a Sarno, bene avevano fatto Magliocchetti e company con l’Ischia, mentre ieri la partita è apparsa presto in salita. Urbano conferma giustamente l’11 della settimana prima, i ritmi nella prima frazione non sono particolarmente alti anche se l’11 di casa prova a premere sull’acceleratore alla ricerca della rete del vantaggio. Il Cassino si difende con ordine e prova a colpire con le ripartenze ma la difesa viterbese non si lascia sorprendere. Al minuto 38 però il risultato si sblocca. L’arbitro, dopo un contatto in piena area di rigore, concede la massima punizione al Flaminia. Sul dischetto di presenza Polidori che con grande freddezza supera Verzaminis. La prima frazione non offre altri particolari sussulti. Nella ripresa il Cassino prova a essere maggiormente incisivo, la velocità di Sowe però non basta per creare grossi pericoli alla retroguardia della squadra di casa. Nel momento in cui gli azzurri stanno cercando di forzare alla ricerca del pari, il Flaminia punge con Tascini bravo a trovare il guizzo giusto che vale il 2-0 e nulla può il portiere azzurro. A questo punto la strada si fa decisamente in salita, Urbano manda in campo forze fresche con Cavaliere ma il risultato non cambia e anzi il Flaminia sfiora anche la terza rete. Una sconfitta che non ci voleva ma che allo stesso tempo ci può stare perché al Madera sarà dura per tutte le squadre che andranno lì a giocare e perché la sensazione che il Flaminia disputerà un campionato di alta classifica. Per il Cassino la necessità di rialzarsi subito e pensare già da martedì al prossimo impegno di campionato. Al Salveti arriverà domenica prossima la Scafatese, grande favorita per il salto di categoria e dunque gli stimoli per far bene non mancheranno. I punti restano tre in classifica, gli stessi che il Cassino aveva un anno fa dopo due giornate.

Flaminia CivitaCastellana: Torrielli, Achy, Lisari, Falilà, Ricozzi, Bonugli, Casoli, Massari, Tascini, Sirbu, Polidori. A disposizione Falocco, Zanchi, D’Angelo, Passiatore, Orlandi, Falli, Brasili, Scarafoni, Maccari. Allenatore Nofri.

Cassino: Verzamanis, Maini, Merolla, Orlando, La Gamba, Callegari, Tribelli, Nardelli, Sorrentino, Magliocchetti, Sowe. A disposizione Rigotti, Paglia, Gentile, Cavaliere, Rossi, Plini, Carnevale, Raucci, D’ Alessandris. Allenatore Urbano.

Arbitro: Cavacini di Lanciano.

Reti: 38′ Polidori (rig.), 58′ Tascini.