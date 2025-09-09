Il punto su Cassino e Sora dopo la prima giornata

Nella prima giornata del campionato di serie D buon inizio da parte del Cassino che non fallisce l’appuntamento casalingo mentre è una falsa partenza, in trasferta, quella del Sora. Al Salveti la terza volta di Corrado Urbano sulla panchina degli azzurri porta subito il successo con l’Ischia. La vittoria contro gli isolani arriva all’inglese, con due reti di pregevole fattura, la prima di Tribelli sul tramonto del primo tempo e la seconda di Sorrentino, nel lungo recupero. Una squadra che ha offerto un calcio piacevole e con buone individualità. Magliocchetti sembra aver completamente recuperato dall’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per diversi mesi, Tribelli, il migliore in campo domenica, ha portato quell’estro in più necessario per spostare gli equilibri. Si sono messi in evidenza gli under Merolla e Nardelli, in particolare il primo ha fatto spesso soffrire gli esterni campani. Bene il reparto difensivo che ha rischiato pochissimo mentre in avanti si intravede l’intesa tra Sowe e Sorrentino con quest’ultimo che ha messo a segno la sua prima rete ufficiale in maglia azzurra. “Era importante partire bene – afferma Corrado Urbano – e la vittoria è meritata. Abbiamo rischiato pochissimo e nella ripresa, la cosa che mi è piaciuta di più, è stata quella di saper soffrire quando l’Ischia ha guadagnato un po’ di campo. Poi nel finale l’abbiamo chiusa, devo dire che la squadra è stata molto equilibrato e non era facile perché sapevamo che gli avversari potevamo crearci dei problemi con le ripartenze. Ho avuto risposte importanti un po’ da tutti i giocatori che ho mandato in campo. Noi ci alleniamo sul sintetico e la domenica poi giochiamo su un altro tipo di campo, non dimentichiamo il caldo ma devo dire che è andato tutto per il meglio”.

Non è invece andato bene l’esordio del Sora in terra abruzzese. A Giulianova, contro una squadra che tornava dopo qualche anno in serie D, i bianconeri hanno sofferto l’intraprendenza dell’11 di casa e nella ripresa, nonostante il vantaggio numerico per via dell’espulsione di un giocatore giuliese, le sorti dell’incontro non sono cambiate. Le reti tutte nella prima frazione, inutile ai fini del risultato, quella del momentaneo pareggio messa a segno da Trotta. “La nostra prestazione afferma Massimiliano Schettino – è stata opaca, potevamo fare meglio e per come si è messa la partita abbiamo tantissimo da lavorare. Non siamo stati bravi a gestire la situazione dopo il pareggio e loro hanno segnato ancora. Con l’uomo in più speravamo di avere più spazi e invece non ci siamo riusciti. Quando si è 11 contro 10, a volte, paradossalmente alcune partite diventano più difficili. Ho fatto dei cambi nella ripresa ma non è bastato, gli avversari sono stati più bravi di noi e questo va riconosciuto”