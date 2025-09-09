Cassino – Ischia 2-0: gli azzurri debuttano con un successo casalingo

Inizia con un successo il nono campionato consecutivo in serie D del Cassino. Gli azzurri piegano, con una rete per tempo, l’Ischia al Salveti e conquistano la prima affermazione della stagione 2025/26. Buona la prestazione offerta dalla squadra di Corrado Urbano, che dopo qualche anno tornava alla guida degli azzurri. Manto erboso in perfette condizioni, fa caldo e il primo squillo arriva dopo sei minuti con Sorrentino che con un pallonetto dai quaranta metri prova a sorprendere Gemito ma la palla va oltre la traversa. Al 19′ lo stesso Sorrentino pesca in posizione decentrata Tribelli che calcia di prima intenzione non trovando lo specchio della porta. Al minuto 24 una palla buona capita sui piedi di Magliocchetti che da ottima posizione calcia senza troppa convinzione e l’occasione sfuma. Poco prima Sowe aveva mancato il tap in vincente su assist di Sorrentino.

Ci si avvia alla conclusione della prima frazione quando il risultato si sblocca. Stiamo per entrare nel quarantacinquesimo minuto e Sowe guadagna metri sulla destra e apre per Tribelli che lascia partire un destro angolato che non lascia spazio a Gemito. E’ la prima rete in campionato per gli azzurri e la firma il vice capitano. Nella ripresa dopo pochi minuti la partita viene sospesa perché i tifosi dell’Ischia richiamano l’attenzione dei soccorsi. Un sostenitore isolano, di mezza età, cade a causa del cedimento della struttura in legno, in truciolato, che crea il corridoio tra le file dei sediolini. Attimi di paura, arrivano i sanitari ma per il tifoso solo contusioni. A fine gara verrà comunque accompagnato al Santa Scolastica per accertamenti. Il match riprende dopo quindici minuti. Sorrentino, su invito dalla destra di Tribelli, va in avvitamento e guadagna un corner. Entra anche D’Alessandris che sfiora il raddoppio trovando il grande intervento di Gemito che si salva con i pugni. Ma sul corner arriva il 2-0. Angolo calciato da Cavaliere, palla per Tribelli e cross vincente per Sorrentino che al volo spedisce la palla alla destra di Gemito. La partita si chiude qui, l’arbitro per via della sospensione concede quattordici minuti di recupero ma il risultato non cambia. L’Ischia prova a riaprirla con Trofia, poi Cavaliere sfiora la terza rete. Il Cassino parte nel modo migliore, bene un po’ tutti i reparti con Magliocchetti e compagni che dimostrano di poter disputare un buon campionato.

CASSINO: Verzaminis, Maini, La Gamba, Callegari, Orlando, Nardelli, Merolla, Tribelli (96’ Carnevale), Magliocchetti (85’ Cavaliere) Sowe (74’ D’Alessandris), Sorrentino (103’ Rossi). A disposizione Rigotti, Mirto, Gentile, Plini, Raucci. Allenatore Urbano.

ISCHIA: Gemito, Chiariello (46’ Trofa), Desiato (46’ Castagna), Montanino, Vuolo (72’ Habachi), Di Lauro (52’ Mollo), Kaziewicz, Boiano, Romano, Gille, Bertomeu. A disposizione Mariani, Pipolo, Mollo, De Filippis, Parigi, Arcamone. Allenatore Martino.

Arbitro Carluccio dell’Aquila.

Reti: 44’ Tribelli, 93′ Sorrentino.

Note: ammoniti Gille, Desiato, Sowe, Castagna. Spettatori 800 circa di cui una sessantina da Ischia.