Cassino: firma Cavaliere, confermati Tribelli e Magliocchetti

Continua senza sosta il mercato del Cassino, tra nuovi acquisti e conferme. La squadra cara al presidente Andrea Balsamo si ritroverà tra un paio di settimane per iniziare la preparazione in vista della nuova stagione, la nona consecutiva in serie D. Dopo gli arrivi di La Gamba e Basit, la società ha ufficializzato il ritorno di Stefano Cavaliere. Terminata l’esperienza con la maglia del Gravina, il trequartista rientra dove ha mosso i primi passi in serie D. Classe 2000, è cresciuto nei vivai di Frosinone, Benevento e Perugia. Per Cavaliere anche una breve esperienza in serie C con la maglia della Triestina. Un vero jolly tra centrocampo e attacco che tornerà utile al tecnico Urbano. “Continuiamo a lavorare – afferma l’allenatore di Piedimonte – rispettando le indicazioni della società, stiamo costruendo una buona rosa, e continuiamo a visionare diversi profili che potrebbero fare al caso nostro, Cavaliere è uno di questi e sono felice che abbia accolto l’invito”. Sono poi arrivate due conferme importanti, ovvero quelle di Tribelli e Magliocchetti. Il primo era arrivato a gennaio dopo la parentesi Sora e Termoli e anche per lui si era trattato di un ritorno in azzurro. Per il giocatore di Castelnuovo Parano oltre 250 presenze in serie D e una grande duttilità che gli permette di poter essere schierato come un altro grande jolly. Dopo tanti mesi lontano dal campo per un grave infortunio è pronto a riprendersi il suo spazio Matteo Magliocchetti che ha grande voglia di rimettersi in gioco dopo lo scorso grande avvio di stagione. Centrocampista offensivo, classe 98, con forte propensione alla marcatura, ricopre diversi ruoli in avanti, intercambiabile in diverse zone del campo.

Arrivato dalla serie B australiana, dove militava nelle fila degli Adelaide Blue Eagles, Magliocchetti ha subito ben impressionato quando chiamato in causa da mister Carcione. Soddisfatto il presidente Balsamo: “Matteo – afferma il dirigente azzurro – ha dimostrato il suo valore lo scorso anno e soprattutto il suo attaccamento ai nostri colori, ha meritato la nostra fiducia in un momento delicato della sua carriera. Come sempre la nostra società ha guardato oltre, premiando la serietà del calciatore prima di considerare la sua bravura, questo è un segnale e una dimostrazione di vicinanza della società al nostro atleta, il suo apporto sarà determinante”. Antonio Tortolano