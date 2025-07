Cassino: arrivano Basit e La Gamba

Dopo tanti movimenti in uscita, parte il mercato in entrata per il Cassino che ufficializza i primi due colpi per la nuova stagione. La società presieduta da Andrea Balsamo ha annunciato l’arrivo di Antonio La Gamba e Abdallah Basit. Il primo è un possente difensore, alto 188 cm, originario di Vibo Valentia e classe 2000. Nell’ultima stagione si è diviso tra Puteolana e Gravina ma è un giocatore che il mister Urbano conosce bene avendolo allenato quando militava nel Matese. Nel suo passato anche la Gelbison con cui ha vinto il campionato di serie D ma anche Vibonese, San Marzano, Corigliano. Una pedina importante e di buona esperienza che farà parte di un reparto orfano di giocatori importanti come Cocorocchio, Filippini e Lazazzera che hanno preso altre strade. A centrocampo invece ecco Basit, giocatore ghanese che è in Italia da quasi 10 anni. Classe 99 è cresciuto nella Primavera del Napoli dove a 17 anni ha collezionato 64 presenze tra campionato e Uefa Youth League, mettendo a segno anche due reti. Poi tante esperienze in giro per l’Italia e anche cinque presenze in serie B con la maglia del Benevento, passando anche per Arezzo, Pescara e Monterosi. Parte ora per lui una nuova esperienza in serie D con la maglia del Cassino. “Siamo entusiasti – afferma il presidente Balsamo – di accogliere Basit a Cassino, la sua esperienza e le sue capacità saranno fondamentali per rafforzare la nostra rosa. Dopo l’acquisto di La Gamba, pensiamo che Basit possa contribuire in maniera significativa ai nostri obiettivi stagionali”.

E questi sono solo i primi due colpi messi a segno dal club azzurro che a settembre sarà ai nastri di partenza, per il nono anno consecutivo, del campionato di serie D. Il club è alla ricerca di un portiere, classe 2006, che possa sostituire in maniera adeguata Stellato, salito in serie C al Guidonia. In difesa arriverà, al centro, un’altra pedina di esperienza. Stesso discorso a centrocampo, dove il club azzurro spera di trattenere anche Herrera che però ha sirene di mercato. Confermati Magliocchetti e Carnevale, riflettori poi puntati sull’attacco dove il Cassino deve coprire la pesante partenza di Leo Abreu. La società sarebbe sulle tracce di Sorgente, autore di un’ottima stagione con la maglia del Sassari Sorgente. Sul giocatore va battuta però la concorrenza di altri ambiziosi club. A centrocampo è a buon punto la trattativa con Gianmarco Staffa, 25 anni, che nella prima parte del 2025 ha vestito la maglia del Trastevere dopo aver giocato anche con Olbia e Seregno. Se ne saprà di più nelle prossime ore. Antonio Tortolano