Cassino: Gianni Ranaldi è il nuovo direttore generale

Si muove qualcosa in casa Cassino in vista della prossima stagione. La scorsa settimana è stato annunciato il ritorno in panchina di Corrado Urbano, ieri è arrivata la nomina del nuovo dg e del vice presidente. Il nuovo direttore generale è Gianni Ranaldi, esperto dirigente e grande conoscitore del calcio azzurro che da oltre quaranta anni orbita nel Cassino. Negli ultimi anni era rimasto al fianco della società nel ruolo di speaker al Salveti oltre a raccontare le partite casalinghe per tv locali. Ora il ritorno al ruolo che maggiormente gli compete. Il club presieduto da Andrea Balsamo, che nelle scorse settimane ha preso il posto di Nicandro Rossi, ha ufficializzato come vice presidente Giovanni Luberto. Allo stesso tempo la società ha accettato le dimissioni dal ruolo di segretario generale da parte di Benito Coppola. Questo il comunicato del club azzurro. “Asd Cassino calcio comunica di aver accolto le dimissioni di Benito Coppola, che per motivi personali ha deciso di lasciare la società ufficializzando la decisione in queste ore.

A Benito Coppola vanno gli elogi e i ringraziamenti di tutto lo staff societario per aver svolto nel corso degli anni con dedizione e professionalità il suo lavoro. Il presidente Balsamo e il consiglio di amministrazione sono al lavoro per definire nei dettagli l’organigramma societario del prossimo anno, per ora è certa la nomina a direttore generale di Gianni Ranaldi che curerà i rapporti istituzionali e organizzativi con la Lega Nazionale Dilettanti e di Giovanni Luberto che rivestirà l’incarico di vice Presidente. In occasione dell’incontro richiesto dai tifosi previsto per il 07/07/25 alle ore 18:30 presso lo Stadio Salveti, i vertici societari presenteranno altre figure strategiche, in particolare il nuovo segretario generale”. Coppola, tranne una importante esperienza a Latina, negli ultimi trenta anni ha sempre gravitato nel mondo del Cassino calcio. Considerato un solido punto fermo su cui contare sempre, sono ignote le motivazioni che hanno portato un esperto uomo di calcio a prendere la decisione, sicuramente sofferta. Proprio Coppola nei mesi scorsi aveva ricevuto e ritirato un premio a Roma per il suo impegno di lunga data nel calcio. Per quanto riguarda il parco giocatori se ne saprà di più nei prossimi giorni. C’è da ricostruire, ex novo, l’organico che in queste settimane ha visto tantissime partenze. Alcuni giocatori sono saliti di categoria, altri hanno accettato offerte allettanti dalla serie D. Serviranno giocatori di esperienza in tutti i reparti, tranne alla casella portiere dove a fare da secondo ci sarà Lovecchio che non è in età di Lega e come titolare presumibilmente un 2006. Il raduno per le visite mediche e il successivo ritiro è fissato per fine mese. Antonio Tortolano