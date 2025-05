Cassino: Andrea Balsamo “Peccato per la rete allo scadere ma resta una grande stagione”

Con la finale playoff giocata domenica scorsa in casa della Gelbison è andato in archivio l’ottavo campionato consecutivo del Cassino in serie D. La vittoria dei playoff è sfumata al minuto 118 ed è stato un peccato perché gli azzurri si erano portati avanti negli extratime con Cocorocchio e avevano retto bene la pressione dei campani che prima dei supplementari avevano anche fallito un rigore. Tempo di bilanci in una stagione positiva con il rammarico degli ultimi mesi che non hanno portato la tanto sognata promozione in serie C.

“Siamo contenti – afferma il vicepresidente Andrea Balsamo – del grande campionato che ha fatto la squadra. Peccato per quel gol preso allo scadere di una partita dove avremmo meritato di più. Vincendo saremmo entrati nella graduatoria di ripescaggio e non ci saremmo tirati indietro versando l’anticipo di 300.000 euro. Questo lo avremmo fatto anche per dimostrare a quei pochi tifosi che ci contestano che noi le cose le facciamo sul serio e in questi anni abbiamo lavorato sodo per migliorarci costantemente. Per due anni consecutivi abbiamo raggiunto la finale playoff, nella passata stagione siamo arrivati al quinto posto della regular season e stavolta al quarto. I numeri sono dalla nostra parte e non dimentichiamo che siamo stati in testa per quasi tre mesi e dietro di noi c’erano squadre che hanno speso molto più di noi”. Nei prossimi giorni la società svelerà i suoi piani futuri.

“Sicuramente il presidente Rossi – continua Balsamo – con scadenza 31 maggio ha dato tempo ad altri imprenditori del Cassinate di entrare nel nostro progetto o fare altri tipi di proposte. Qualora non si presentasse nessuno andremo avanti in altra maniera e a quel punto diremo quali sono le nostre intenzioni per la prossima stagione. La serie D è un campionato molto impegnativo che abbiamo sempre onorato sotto tutte le forme. La stagione è stata esaltante, non sempre allo stadio abbiamo visto i numeri che avremmo voluto”. Quella di domenica scorsa potrebbe essere stata l’ultima partita in azzurro di Leo Abreu, 17 reti in campionato. “E’ normale – afferma Balsamo – che un giocatore come Leo ambisca a giocare in serie C. Lui è molto legato a Cassino e tutto il territorio e in diverse stagioni ha indossato questa maglia. Saremo felici se avrà la possibilità di confrontarsi con il professionismo come allo stesso tempo, qualora volesse, sedersi a un tavolo e discutere di un rinnovo. Sugli altri giocatori posso dire che nei mesi scorsi Herrera ha rinnovato per un’altra stagione, stesso discorso per Magliocchetti che ieri è tornato in campo dopo oltre sette mesi”. Verso l’addio anche il tecnico Imperio Carcione, dopo quattro anni intensi dove ha concluso la carriera di giocatore per intraprendere quella di allenatore, portando la squadra prima alla salvezza e poi a due qualificazioni ai playoff. “Ovvio – conclude Balsamo – che un allenatore giovane e ambizioso come Carcione voglia confrontarsi con categorie superiori o altri palcoscenici. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni, alle volte è naturale che tra le due parti ci sia bisogno di nuovi stimoli”.