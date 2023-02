Cassino: Imperio Carcione rinnova per un anno

Il matrimonio tra Imperio Carcione e il Cassino andrà avanti almeno per un altro anno. Il tecnico di Piedimonte e il club azzurro hanno trovato l’accordo per proseguire quella che fino adesso è stato una proficua collaborazione. “Un matrimonio che si deve fare e subito – afferma il presidente Rossi – e in perfetto accordo con il mio vice Balsamo e la dirigenza ho pensato di dover rinnovare la fiducia a Imperio Carcione. Quest’anno stiamo dimostrando di essere all’altezza contro tutti, esprimendo un ottimo gioco e divertendo i nostri tifosi. Il merito di tutto questo in primis va al mister, ci è sembrato naturale proseguire sulla strada tracciata insieme. Questo è solo iI tassello più importante, Imperio è un professionista serio e merita la nostra fiducia”.

Anche Andrea Balsamo è raggiante: “Una decisione – ha detto il dirigente azzurro – semplice da prendere, condivisa da tutti senza alcuna frizione. Carcione è per noi la garanzia, in attesa che il suo futuro gli riservi i palcoscenici prestigiosi che merita, ci teniamo stretta la sua competenza, la sua dedizione ed il suo impegno costante, che permetterà un epilogo di campionato esaltante ed un prossimo anno ancora migliore. A Cassino c’è una forte passione per il calcio e Carcione è l’uomo giusto, ruvido e determinato, che continua a dimostrare che le sue scelte hanno sempre pagato”.

Intanto la squadra continua ad allenarsi in vista del match di domenica al Salveti con i sardi dell’Atletico Uri. A proposito di Carcione, l’allenatore è stato squalificato per due giornate dal giudice sportivo, dopo l’espulsione rimediata nei minuti finali domenica scorsa ad Angri. Quest’anno Carcione non sta avendo particolare feeling con i direttori di gara e in più di un’occasione ha dovuto saltare delle partite dalla panchina. Nei prossimi due turni siederà in panchina il vice Fiorini. Con l’Atletico Uri l’obiettivo è quello di tornare alla vittoria davanti al pubblico del Salveti dopo che nelle tre partite giocate a Cassino nel 2023 è arrivato solo un pareggio con la Vis Artena, a fronte di due sconfitte con Pomezia e Arzachena. In una classifica che è ancora particolarmente corta gli azzurri vogliono al più presto superare la quota dei 40 punti per poter certificare il raggiungimento della salvezza e allo stesso tempo continuano a puntare il quinto posto che ora dista di tre lunghezze ma che fino a poche settimane fa era proprio del Cassino, che in questo campionato ha raggiunto anche la terza posizione. A undici giornate dalla fine della regular season Ingretolli e compagni possono ancora togliersi belle soddisfazioni e nel girone di ritorno giocheranno sui campi delle prime della classe.