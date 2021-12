Nella gelida cornice del centro sportivo di viale Egeo, partono forte i ragazzi guidati da Mister Centomani che si rendono pericolosi già al 5′ con un tiro da fuori area di Capuani che colpisce in pieno la traversa. Il Dabliu è sorpreso e non riesce a prendere le giuste contromisure, il Trastevere continua a rubare palla a centrocampo ed a rendersi pericoloso intorno al 10′ con tre conclusioni di Santarelli, Nardi e Gamboa che finiscono di poco a lato. Al 12′ la formazione di casa si rende pericolosa con un tiro da fuori area di Franze ben parato da Gagliano. Al 15′ il Trastevere mette a frutto la superiorità dimostrata nei primi minuti, andando in vantaggio con un bel tiro di Nardi che si infila alla sinistra di un non irreprensibile Zanchi. Alla mezzora ancora gli ospiti pericolosi sugli sviluppi di un calcio di punizione ben battuto da Campagnano, sul quale Cervellini arriva leggermente in ritardo. Finisce il primo tempo senza ulteriori sussulti, con il Trastevere in controllo e con un buon giropalla.

Inizia la ripresa ed il copione sembra non cambiare, la squadra del rione ruba palla a centrocampo e con un bel fraseggio arriva al limite dell’area dove Santarelli fa partire un tiro ben neutralizzato da Zanchi. Mister Basoccu corre ai ripari attingendo a forze fresche dalla panchina, i nuovi entrati portano energia e qualità e provano a riequilibrare l’incontro. Affidandosi spesso ai lanci lunghi, cominciano a creare qualche difficoltà alla retroguardia del Trastevere che, comunque, non rischia molto e riesce spesso ad uscire palla al piede dalla propria area. In una di queste occasioni, al 22′ viene servito in profondità Grillo che arrivato al limite dell’area subisce fallo. Sugli sviluppi del calcio di punizione battuto da Santarelli la corta respinta di Zanchi viene raccolta da Papetti che realizza il gol dello 0-2.

Il Dabliu prova il forcing finale, ma non riesce a rendersi pericoloso, mentre sugli sviluppi di un contropiede è Scifoni a concludere in maniera pericolosa con un tiro ben neutralizzato da Zanchi.

Il risultato del Trastevere acquista importanza soprattutto perchè interrompe la serie positiva del Dabliu che durava da cinque partite, con la ciliegina del pareggio interno contro la capolista Tor Tre Teste. La squadra di casa è sembrata sopresa dall’intraprendenza degli ospiti ed almeno per tutto il primo tempo non è stata in grado di porre rimedio. E’ andata meglio nel secondo tempo, ma sostanzialmente il risultato è giusto e non è mai stato in discussione.

Al termine della partita Mister Centomani è sembrato piuttosto contento dei suoi: “Ottima prestazione su un campo comunque difficile dove anche le migliori del girone hanno faticato (Tor Tre Teste ha pareggiato). Il cambio di modulo delle ultime settimane comincia a dare i suoi frutti, siamo più compatti in difesa e propositivi in avanti. E’ stato molto importante anche il contributo dei ragazzi che sono entrati nella ripresa. Il gruppo sta crescendo ed acquisendo più consapevolezza nei propri mezzi. Abbiamo lavorato molto in settimana sui cambi di gioco veloci e sono contento di aver visto applicato in campo quanto provato. Sabato prossimo ci aspetta una difficile partita contro l’Urbetevere, dovremo essere bravi a confermare i progressi mostrati e dare continuità ai risultati, non sarà facile ma ci proveremo.”

Redazione calciolaziale.com