Under 16 elite. Romulea – Atl. Torrenova 2-0

Vince al Campo Roma la Romulea consolidando il momentaneo secondo posto in classifica, in attesa della gara da recuperare con il Colleferro. L’Atletico Torrenova gioca davvero un bel primo tempo mettendo in mostra un ottimo gioco. La Romulea invece inizia con il freno a mano tirato. Nel primo tempo nonostante la forte pressione degli ospiti è la Romulea che si rende più pericolosa con un bel colpo di testa di Di Fiore che lambisce il palo su cross di Sabbatani. Risponde Bumbaca con un bel tiro che Coronas para.

Nel secondo tempo Coronas salva la porta su tiro di punizione del Torrenova. La Romulea al 4° minuto passa in vantaggio. Di Fiore ruba palla nella sua area, parte in contropiede e all’altezza del centrocampo lancia De Angelis che bruciando in velocità Olivieri trafigge Dolce. Poco dopo il raddoppio degli amaranto oro. De Angelis serve un pallone in area a Di Fiore che stoppa di petto e manda il pallone alle spalle di Dolce. Occasione notevole per il Torrenova ma Celebrini colpisce male. La compagine di San Giovanni continua a produrre gioco e potrebbe segnare altri 2 gol ma una parata di Dolce ed un errore sottoporta mantengono il risultato sul 2-0.

Redazione calciolaziale.com