La Vjs Velletri continua il magic moment e dopo la bella vittoria in campionato sulla Dinamo Labico per 3-0 replica battendo il Pantanello Anagni per 4-0 nella gara d’esordio in Coppa Lazio. La competizione regionale è già di per sé un traguardo per i rossoneri, assenti da anni, e il successo assume connotati ancor più soddisfacenti.

Mister De Massimi schiera D’Angeli fra i pali, confermando la difesa a quattro con Masella e Simonetti sugli esterni e capitan Moscato e Schiavetti al centro. Cafarotti, Tetti e Pugliesi fanno da filtro tra i reparti mentre la batteria offensiva è composta da Cellucci e Cassandra con Arfaoui giocatore più avanzato.

Il Pantanello parte bene ma al primo affondo dei veliterni si lascia infilare: Cassandra sfugge a due avversari e si presenta in area di rigore, dove con un bel tiro preciso e angolato fulmina il portiere. Passano pochi minuti e Cafarotti sfiora il raddoppio con una gran conclusione da fuori che colpisce il palo. Le occasioni si susseguono, il bis è nell’aria e lo mette a segno ancora Cassandra dopo un bell’assist di Cellucci che con eleganza si smarca e appoggia per l’accorrente compagno di squadra abile poi a prendere la mira e metterla all’angolino giusto. Prima della fine del tempo arriva anche il tris, sempre da una giocata di Cassandra che viene steso: il successivo calcio di punizione è perfetto per la testa di Masella che appostato a centro area imprime la giusta direzione e spiazza l’estremo difensore ospite.

Al ritorno in campo i ritmi non si abbassano, il tecnico della Vjs opera qualche cambio in vista della gara di domenica e i nuovi entrati non deludono: Melucci è una spina nel fianco per la retroguardia ciociara, Lonardo svaria su tutto il fronte offensivo e trova il poker con una bella conclusione lenta ma chirurgica che si infila tra palo e portiere per il 4-0. Lo stesso attaccante potrebbe fare doppietta quando sfuggito alla trappola del fuorigioco si presenta a tu per tu col portiere, lo supera con un pallonetto dolce e morbido che però si stampa sulla traversa. Finisce con una vittoria netta e meritata da parte del Velletri, che conferma di aver ripreso la sua corsa in attesa di ulteriori banchi di prova.

“Era importante vincere per cominciare bene la manifestazione. Era importante vincere giocando con convinzione e conoscenza. Era importante vincere utilizzando più ragazzi possibili perché in tanti meritano uno spazio da protagonisti”: così mister De Massimi ha commentato, a caldo, il successo in Coppa al ritorno dopo tanti anni. Il tecnico, che ben conosce il suo gruppo, frena i facili entusiasmi pur consapevole della carica emotiva di questa vittoria: “Il nostro grande obiettivo rimane quello di onorare la maglia e di portare a casa sempre il massimo da ogni competizione. Il modo rimane lo stesso: identificarsi come collettivo”, ha concluso.