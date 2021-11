Under 16. Giardinetti – Romulea 0-2

Continua il testa a testa tra Romulea e Accademia Calcio Roma al comando del girone C Under 16. Partita combattuta al campo Sbardella che vede vittoriosa la compagine di San Giovanni per 2-0 con un gol per tempo.

All’11° minuto Di Fiore appoggia per De Luca che manda fuori. Risponde il Giardinetti che con un tiro di Pezzotti mette paura alla Romulea. Una prodezza del portiere Coronas evita il peggio. Al 25° del primo tempo evidenziamo una punizione di Sabbatani che il portiere del Giardinetti mette fuori e una conclusione di Gaglietti che manda di poco al lato. Quando manca poco alla fine della prima frazione di gioco arriva il vantaggio della Romulea. Punizione battuta da Aquilini, la palla arriva in area con Mussini che la spizza sul portiere. La sfera arriva a Di Fiore che la butta dentro.

Nel secondo tempo subito pericoloso il Giardinetti che con Cirulli va vicino al gol. Al 6° minuto angolo di Sabbatani che manda direttamente la palla in rete. Il Giardinetti continua a spingere per riprendere il risultato ma Coronas compie un altro miracolo su Gaglietti. Nei minuti finali rigore per il Giardinetti. Coronas ipnotizza Fiore e para. La partita finisce così 0-2 con Coronas bravo a tenere la porta della Romulea inviolata su un campo difficilissimo per tutti.

Redazione calciolaziale.com