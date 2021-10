U16. Lupa Frascati – Romulea 3-5

Quarta giornata di campionato per la categoria Under 16 Elite Girone C che vede affrontarsi la Lupa Frascati e la Romulea.

Inizio choc per gli ospiti che solo dopo pochi giri di lancette dal via si trovano sotto di 2 gol. Bel tiro di Di Lorenzo e rigore di Bianchini per i padroni di casa che sulle ali dell’entusiasmo giocano bene. La Romulea fatica a riprendersi ma con Marini, che dopo una mischia in aria butta la palla dentro e con Di Fiore che, dopo uno stop si gira e calcia all’angolino basso alla sinistra del portiere, la partita torna in parità.

Nemmeno il tempo di festeggiare che la Lupa Frascati trova il gol del 3-2, con un tiro su punizione di Gattoni. Finisce il primo tempo.

Gli amaranto oro tornano in campo più determinati e dopo un minuto Marini viene atterrato in area. Rigore per la compagine di San Giovanni. Sul dischetto si presenta Di Fiore che con un tiro forte e preciso la mette dentro. La Romulea continua a premere e con una prodezza di Corrasco passa in vantaggio. La chiude definitivamente Di Fiore che con un bellissimo gol porta il risultano definitivo sul 3-5. Tripletta per l’attaccante della Romulea che lo porta al primo posto nella classifica. Gara emozionante che vede salire la Romulea al primo posto in classifica.

Redazione calciolaziale