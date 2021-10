Alle prime luci di una uggiosa domenica, al Fonte Park il Fonte Meravigliosa ospita la Polisportiva De Rossi.

Primo tempo tutto sommato equilibrato ma che la squadra di casa riesce a sbloccare su azione di calcio d’angolo. Gingue raccoglie un pallone in area, si porta sul fondo e mette al centro un rasoterra che Romito insacca facilmente. 1-0 per il Fonte Meravigliosa.

Null’altro da segnalare per il resto della frazione di gioco che continua stancamente fino al duplice fischio, con lo stesso canovaccio iniziale: padroni di casa che provano a giocare palla impostando da dietro, mentre gli ospiti si affidano maggiormente a lanci lunghi che scavalcano costantemente il centrocampo. Da segnalare un gol annullato a Giardini per dubbio fuorigioco.

Inizia il secondo tempo e i padroni di casa trovano subito il raddoppio con un preciso tiro al volo di Sommella che, trovatosi troppo libero a centro area, riesce a insaccare con precisione sull’angolo alla destra del portiere.

Le sorti dell’incontro sembrano nelle mani del Fonte Meravigliosa che amministra il doppio vantaggio ribattendo puntualmente i tentativi del mai domo De Rossi. I cambi di mister Naclerio danno però l’accelerazione che serve agli ospiti per rimettere in discussione il risultato. Nelle battute finali Castellanos entra in area servito da Onorati e liberatosi dalla marcatura, insacca con un preciso sinistro sul primo palo. Partita riaperta e ospiti che si preparano all’arrembaggio finale. L’episodio decisivo per le sorti dell’incontro è l’espulsione del numero 8, con gli ospiti che, sfruttando la superiorità numerica, raggiungono nei minuti finali il pareggio con Giardini che raccoglie una palla vagante in area e insacca facilmente di sinistro.

Espulsione negli istanti finali per somma di ammonizioni anche per gli ospiti.

Un punto a testa per le due compagini che si portano entrambe a 8 punti perdendo la testa della classifica ma rimanendo nel gruppo delle immediate inseguitrici.

Alessandro Giannangeli