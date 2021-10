Nuova Florida – Cassino 2-1: tutto nel primo tempo

Ancora una sconfitta, la terza consecutiva per il Cassino che ad Ardea cede 2-1 contro la Nuova Florida, autentica sorpresa di inizio stagione, che con i tre punti conquistati ieri pomeriggio sale a quota 12 in classifica, nelle zone altissime. Per gli azzurri invece dopo la bella partenza in campionato, è arrivata una importante flessione, anche se ieri la squadra di Grossi ha lottato fino all’ultimo minuto per cercare la via del pareggio. Il tecnico cassinate deve rinunciare a Galesio, che comunque si accomoda in panchina, si rivede invece dal primo minuto Bellante. L’11 di casa in uno dei primi affondi trova la rete del vantaggio. Sono passati undici minuti quando sugli svilulppi di un calcio piazzato, Tomassi trova una sfortunata deviazione nella propria porta che bella Della Pietra.

Dunque subito gara in salita per gli azzurri che però giocano un buon calcio soprattutto nella parte centrale della prima frazione. Al 42′ Cocorocchio ha sui piedi la palla del pareggio ma la conclusione da buona posizione del difensore cassinate termina fuori di poco. Sul rovesciamento la Nuova Florida trova invece il raddoppio. Capparella lancia Persechini che si libera di un difensore e si presenta solo davanti al portiere azzurro superandolo. Per l’attaccante romano terza rete in campionato. Nella ripresa è il Cassino a fare la partita mentre l’11 romano si limita a difendersi con ordine. A metà tempo Giordani deve superarsi su un tiro quasi a botta sicura di Bellante. La gara è abbastanza spezzettata e sono diversi i cartellini gialli sventolati dal fischietto veneto. Nel finale forcing del Cassino alla ricerca del pari ma il muro della squadra di Bussone resiste e gli azzurri escono dal campo sconfitti. Domenica prossima Picascia e compagni torneranno a giocare allo stadio Salveti, avversari di turno i sardi dell’Arzachena Costa Smeralda. Un match assolutamente da vincere per tornare a muovere la classifica e dare maggiore fiducia a un gruppo che comunque ieri in campo ha dato tutto quello che poteva.