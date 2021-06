E’ partito il conto alla rovescia in casa Tivoli nella settimana che potrebbe condurre nuovamente gli amarantoblù nella quarta serie nazionale. L’Olindo Galli si prepara a ricevere l’Unipomezia, costretta a vincere dopo il rocambolesco 4-4 maturato al primo turno dei play off contro un Real Monterotondo Scalo mai domo. Di che pasta sono fatte le avversarie della Tivoli lo si è notato appieno nell’incredibile mattinata alla Pineta dei Liberti, ma la squadra di Lucidi è pronta e negli ultimi giorni ha lavorato al meglio per iniziare anch’essa il proprio percorso nella fase finale, come afferma il Presidente Federico Frediani:

“In questi giorni i ragazzi si sono allenati al massimo e soprattutto con grandissima professionalità. Il mister sta lavorando perfettamente, vogliamo continuare a vivere il nostro sogno. Adesso arriviamo al clou della stagione ma siamo pronti e questo grazie al lavoro di tutti, a partire dal patron che da dietro le quinte ci ha permesso di poterci giocare le nostre carte in ottica Serie D. La società si è data da fare così come ogni singolo componente dello staff e della squadra. Mercoledì arriva l’Unipomezia e sappiamo che ha grandissime qualità, come anche il Real Monterotondo Scalo che sotto 4-1 è riuscito a rimettere in piedi una partita che chiunque probabilmente avrebbe perso. Perciò abbiamo visto che sono arrivate alla fine le squadre più forti e che stanno onorando al meglio la stagione. Ma ci siamo anche noi, siamo pronti a scendere nel nostro tempio del calcio. Mi aspetto perciò due grandi partite considerando poi anche quella di domenica prossima”.