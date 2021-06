Coppa Lazio Under 15: Ostiense calcio – Romulea 0-3

Terza giornata della Coppa Lazio che vede affrontarsi la Romulea e l’Ostiense Calcio. Il campo in erba naturale non è nelle migliori condizioni e i ragazzi di entrambe le squadre ne risentono, specialmente gli amaranto oro abituati a giocare palla a terra.

Nel primo tempo le due squadre faticano a trovare il ritmo e il gioco risulta lento e confuso. Due nitide palle gol in contropiede per Corrasco (R), una per Colasurdo (R) e una per Messe (R) che però non portano ad un nulla di fatto e le due squadre chiudono i primi 35 minuti di gioco sullo 0-0.

Nel secondo tempo una Romulea più determinata crea tantissime palle gol che però non riesce a concretizzare, tra queste una bella punizione a giro di Marini (R) di poco a lato. All’improvviso la svolta della partita per la Romulea, che con una spizzata fulminea di piede di Di Fiore (R) su angolo di Marini, trova il gol del vantaggio. La Romulea continua il forcing e Calì (R), con un tiro angolato, porta la formazione di San Giovanni sul 2-0. Ora la Romulea gioca in scioltezza e sul lancio lungo di Colasurdo, sempre Di Fiore con uno spettacolare pallonetto da fuori area infila il bravissimo portiere avversario. La partita finisce qui, 3-0 per la Romulea che si porta a punteggio pieno nel Girone L.