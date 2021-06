Coppa Lazio Under 15: Tor Tre Teste – Torrenova 3-0

Esordio vittorioso del Tor Tre Teste nella Coppa Lazio che ha regolato con un secco 3-0 l’Atletico Torrenova, reduce da un rotondo 9-0 sul C.s.v. Breda.

Il risultato non deve confondere, gli undici di via Candiani hanno dovuto faticare soprattutto nel primo tempo per contrastare gli ospiti, bravi a metter pressione a centrocampo e ripartire in velocità ogni volta che se ne presentava l’opportunità.

Prima del fischio d’inizio, il capitano dell’Atletico Torrenova ha consegnato un mazzo di fiori alla squadra di mister Mei in ricordo di Antonio Di Bisceglia, storico presidente del Tor Tre Teste recentemente scomparso.

Partita subito intensa, con rapidi rovesciamenti di fronte, ma i padroni di casa trovano subito il vantaggio. E’ Colucci a insaccare di testa al ’10 sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Quattro minuti dopo, l’Atletico potrebbe pareggiare ma Gaglieti manda a lato solo davanti alla porta. Ritmo alto e occasioni da una parte e dall’altra. Al ’26 il raddoppio: Langella raccoglie un pallone a centro area e infila facile. L’Atletico non ci sta ma quando al ’34 rimane in dieci per una espulsione, accusa il colpo.

Il secondo tempo scivola via in controllo per il Tor Tre Teste che trova il terzo gol al ’12 con Dato.

