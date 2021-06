Coppa Lazio Under 15: Pol. De Rossi – Certosa 3-2

Due rigori di de Luca nel recupero dei rispettivi tempi regolamentari, decidono il match portando alla vittoria i ragazzi di Mister Naclerio. Ma procediamo nell’ordine.

Le due formazioni partono forte, entrambe alla ricerca dei tre punti che, alla seconda giornata di un girone a 6, iniziano ad essere decisivi per la qualificazione alle fasi successive.

Maggior possesso palla da parte degli ospiti che però non trova finalizzazioni efficaci in zona gol. Nonostante entrambe le compagini si affrontino gagliardamente, il motivo ricorrente fino alla fine del primo tempo è sempre lo stesso: palla a terra da parte degli ospiti e energica contrapposizione dei padroni di casa che, pur subendo la trama di gioco, raramente vanno in sofferenza.

L’equilibrio si sblocca alla fine della prima frazione di gioco quando Castellanos, a seguito di un buon controllo di palla, si porta all’interno area dalla sinistra e subisce fallo. Rigore ineccepibile ma fallo evitabile poiché il numero 10 era ormai defilato e si portava verso l’esterno.

Si presenta De Luca sul dischetto che, con freddezza calcia un rasoterra angolato e porta il De Rossi in vantaggio poco prima del duplice fischio.

Nelle prime battute del secondo tempo la squadra ospite, riorganizzata dal mister Cavallaro, sorprende un distratto De Rossi e raggiunge il pareggio con Daniele a seguito di un batti e ribatti in area che vanifica il miracolo in scivolata di Compagnone. Poco dopo, sempre Daniele sugli scudi: raccoglie un lancio sulla destra, entra in area eludendo l’intervento di due difensori ed insacca con un forte e preciso diagonale sul secondo palo senza che l’incolpevole Nocera potesse far nulla.

Dopo il perentorio uno-due i giochi sembrano fatti ma il De Rossi, mai domo, non ci sta. La squadra di casa, ormai libera da remore psicologiche, si spinge in avanti con insistenza e con arrembante continuità e dopo alcune clamorose occasioni fallite, raggiunge il pareggio col subentrante Onorati che infila l’estremo difensore del Certosa con un forte diagonale da interno area.

Due espulsioni per il Certosa, la prima per doppia ammonizione e la seconda diretta dell’estremo difensore, determinano l’inerzia dell’incontro, con la compagine di casa che si riversa in massa in area avversaria lasciando sporadici contropiedi agli ospiti.

Come scritto in apertura, un rigore al oltre i 70 minuti regolamentari per fallo sull’immarcabile Ladisi entrato da poco, decide il match col rigorista De Luca che dal dischetto porta a 4 i punti nella classifica parziale del girone O.

Moggia