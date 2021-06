Coppa Lazio Under 15: Montespaccato – Trastevere 0-2

Esordio vincente per la squadra di Mister Centomani sul difficile campo del Montespaccato. Dopo tanti mesi di allenamenti senza partite, finalmente si torna a giocare.

Parte forte il Trastevere che dopo pochi minuti ha già un paio di occasioni nitide per portarsi in vantaggio, prima con Nardi e poi con Grillo anticipati all’ultimo momento dall’estremo difensore del Montespaccato. Con il passare dei minuti la gara diventa più equilibrata ma meno bella, troppi lanci lunghi a saltare il centrocampo e poche occasioni da gol. Al 25′ un lampo di Gamboa accende la partita grazie ad un potente tiro da fuori area che si stampa sul palo alla destra del portiere. Alla mezzora con un pressing alto il Trastevere ruba palla all’altezza della bandierina del calcio d’angolo e grazie ad un tiro di esterno di Capurso passa in vantaggio.

Nella ripresa il Trastevere comincia a giocare palla a terra e crea qualche difficoltà al Montespaccato soprattutto a partire dalla fascia destra con un paio di cross pericolosi, da uno di questi arriva un calcio d’angolo sugli sviluppi del quale un difensore della squadra di casa commette un brutto fallo su Nardi e l’arbitro non può far altro che decretare il rigore ed estrarre l’unico cartellino giallo della partita. Dal dischetto fa centro capitan Cervellini. Da questo momento in poi la gara si fa un pò nervosa ed il Montespaccato prova il tutto per tutto per recuperare la partita, ma prima un calcio di punizione e poi un gran tiro da fuori area del nove vedono la grande risposta di Gagliano, estremo difensore all’esordio con la maglia del Trastevere, a negare la gioia alla squadra di casa.

Nonostante il risultato, il Montespaccato ha dimostrato di essere una squadra difficile da affrontare, equilibrata e compatta nei reparti. Il Trastevere dal canto suo, se vorrà ben figurare in un girone molto difficile, dovrà alzare il livello delle prestazioni, giocando di squadra e cercando di imporre il proprio gioco, come si è visto nel corso delle ultime amichevoli.

CleSO