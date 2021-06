Coppa Lazio U15: Campus Eur – Romulea 1-3

Grande attesa per il debutto della Romulea 2006 contro il Campus Eur in Coppa Lazio. Parte subito forte la formazione di San Giovanni che trova nei primi minuti il gol su rigore netto. Viene atterrato in area il numero 9 Di Fiore, che realizza con un gran tiro piazzato dagli 11 metri.

Nel primo tempo, gara combattuta maggiormente a centrocampo con poche emozioni ed alquanto equilibrata. Al rientro in campo, altro rigore netto per la Romulea, viene atterrato in area Messe. Di nuovo sul dischetto Di Fiore, che trasforma questa volta di potenza. Sul 2-0 la gara sembra incanalata verso la vittoria facile degli amaranto oro quando il Campus Eur con orgoglio e tenacia riesce a portarsi sul 2-1 con una magistrale punizione di sinistro di Ramirez. Continua il pressing del Campus che ha altre 2 occasioni sempre con Ramirez per poter pareggiare.

La difesa della Romulea tiene e solo con un contropiede nel finale, trova il gol del definitivo 3-1 con Calì.

Dopo tanto tempo fermi per il Covid, è stato veramente emozionante rivedere i ragazzi giocare una competizione. Positivo il debutto della Romulea su un campo che sarà difficile per tutti espugnare.