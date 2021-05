Cassino – Nocerina 2-2: azzurri vicini alla salvezza

Il Cassino pareggia 2-2 con la Nocerina e fa un ulteriore passo in avanti verso la salvezza. Adesso i punti in classifica sono 34 per gli uomini di Grossi che devono ancora recuperare il match con l’Arzachena. Un buona partita quella degli azzurri contro un avversario che si presentava al Salveti forte della sua quarta posizione e a caccia di una vittoria per avvicinarsi ai playoff. Nel Cassino ancora assente Tribelli, Carcione invece parte dalla panchina. Parte forte il Cassino con Orlando che direttamente da calcio piazzato impegna Volzone che poi al minuto otto non è impeccabile sulla conclusione del centrocampista azzurro lanciato a rete, bravo a portare in vantaggio la squadra di casa. Ma la gioia dura poco visto che subito dopo il quarto d’ora la Nocerina trova la rete del pareggio. Sugli sviluppi di un corner arriva Morero con un preciso colpo di testa che non lascia scampo a Del Giudice. Tutto da rifare per gli azzurri. La partita si mantiene viva e piacevole. Gli ospiti ci provano dalla distanza con Dammacco ma stavolta Del Giudice devia in angolo.

Ad inizio ripresa El Bakhtaoui servito da Petito impegna severamente il numero uno azzurro che in volo plastico nega la gioia del gol al giocatore campano. Al 51′ Petito colpisce la traversa dopo un’altra deviazione di Del Giudice. Il Cassino ora è in affanno e la Nocerina trova la rete del sorpasso. Siamo al minuto 56 quando Dammacco approfitta di un errore a centrocampo di Carcione e si invola verso la porta azzurra, l’assist per Diakitè è irresistibile e la squadra di Cavallaro passa in vantaggio. Poco dopo Dammacco ha sui piedi la palla per chiudere il match ma spreca a due passi da Del Giudice. Nel momento migliore dei campani, il Cassino firma la rete del pari. Su un corner Lucchese sfrutta una indecisione della retroguardia ospite e supera Volzone. Per il centrocampista azzurro un’altra importante rete in questa stagione. Nel finale potrebbe succedere di tutto, la Nocerina fallisce il possibile nuovo vantaggio con Dammacco. Il Cassino si difende con ordine e conquista un punto prezioso quando mancano sette giornate alla fine del campionato.

CASSINO: Del Giudice, Cocorocchio, Picascia, Di Giacomo, Tomassi (54′ Raucci), Orlando (54′ Carcione), Lucchese, Darboe, Ricamato, Giglio, Vitiello ( 54′ Cavaliere). A disposizione: Della pietra, Miele, Lombardo, Bosfa, Maini, Del Vecchio. Allenatore Grossi

NOCERINA: Volzone, Saporito, Morero, Donida, Vecchione, Dammacco, Esposito (89′ Martinelli), Fois (59′ Fois), El Bakhtaoui, Diakitè, Sorgente (27′ Petito). A disposizione Castaldo, Importa, Totaro, Pisani. Allenatore Cavallaro.

Arbitro: Cerbasi di Arezzo.

MARCATORI: 8′ Orlando, 16′ Morero, 56′ Diakitè, 73′ Lucchese.

NOTE: Ammoniti: Tomassi, 49′ Del giudice, 64′ Giglio, 67′ Petito.