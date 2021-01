Unipomezia “Soddisfatto dei miei numeri uno, stiamo lavorando bene”

Resta altissima la concentrazione in casa Unipomezia nonostante la ripresa completa delle attività verrà posticipata con il nuovo Dpcm.

In ogni caso, la squadra di Solimina non perde un colpo e continua a lavorare come se si tornasse in campo già da domani. Lavora incessantemente anche il preparatore dei portieri Alessandro Salafia, con Alfieri e Beccaceci che possono considerarsi davvero in ottime mani. Questa l’analisi del mister:

“Sono molto soddisfatto di come si stanno allenando i ragazzi e a tal proposito vorrei fare un grandissimo ringraziamento alla società che anche in questo periodo così delicato ci ha messo a disposizione tutto il necessario per continuare ad allenarci garantendo la salute dei giocatori e dello staff. Nello specifico, ho approfittato dello stop per lavorare sulla tecnica e sulla tattica dei nostri due portieri, entrambi Under e con tanti margini di miglioramento. Anche Beccaceci che è arrivato a stagione in corso sta crescendo e non vede l’ora di contribuire attivamente alla causa. Per quanto riguarda la ripresa, noi ci auguriamo che avvenga il prima possibile. Per una squadra come la nostra che non si è mai fermata il prolungarsi dell’attesa diventa quasi spasmodico, ma noi continueremo ad allenarci come se il campionato riprendesse domani. Sono sicuro che ci faremo trovare pronti”.