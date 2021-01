Nocerina – Cassino 3-1: trasferta amara in terra campana

Torna a mani vuote il Cassino dalla trasferta in terra campana. Al Pasquale Novi di Angri, la Nocerina conquista tre punti preziosi grazie alla doppietta di Talamo e alla rete nel finale di Rizzo. Per la squadra di Sandro Grossi momentaneo pareggio dagli 11 metri firmato da Carcione.

Il match inizia subito in salita per il Cassino che dopo due minuti è già sotto. Katseris va via sulla sinistra e pennella un perfetto assist per Talamo che da pochi passi non sbaglia. I campani sulle ali dell’entusiasmo ci riprovano al minuto dieci e sempre con Katseris protagonista ma stavolta il colpo di testa di Diakite termina sul fondo. Gli azzurri si fanno vivi al quarto d’ora con una conclusione di Picascia che però termina alta. Alla mezz’ora ancora la squadra di casa protagonista con Dammacco che con un bel tiro a giro spaventa Del Giudice. L’11 salernitano sembra controllare il match ma al minuto 37 il Cassino conquista un calcio di rigore, che Carcione con freddezza realizza per il pareggio. E poco prima dell’intervallo è Orlando a sfiorare la rete del vantaggio con la palla che termina di poco a lato. Nella ripresa il Cassino va ancora vicino alla seconda marcatura con un bel tiro dalla distanza di Lucchese che di poco non inquadra lo specchio della porta. Al 63′ l’arbitro concede il secondo rigore di giornata, stavolta alla Nocerina. Talamo firma la sua personale doppietta e anche le prime due reti in questo campionato. Il Cassino reagisce prontamente e con un tiro-cross insidioso di Tribelli costringe Impagliazzo a rifugiarsi in angolo. La Nocerina prova a chiuderla con Katseris ma Carcione salva sulla linea. La squadra di Grossi cerca di pervenire al pareggio, ma Rizzo nel finale mette il sigillo sulla partita infilando il 3-1.

Trasferta amara per il Cassino che però è rimasto in partita fino alla fine e il risultato finale premia oltre i meriti l’11 campano. Domenica prossima, dopo due trasferte consecutive, gli azzurri tornano a giocare tra le mura amiche. Al Salveti arriverà il Savoia e contro la squadra di Torre Annunziata servirà una grande prestazione per avere la meglio.

NOCERINA: Cappa, Rizzo, Vecchione, Impagliazzo, Garofalo, Esposito (58′ Fois), Donnarumma, Dammacco(79′ Manoni), Katseris(84′ Massa), Diakitè (61′ De Iulis), Talamo (67′ Donida). Allenatore Cavallaro.

CASSINO: Del Giudice, Cocorocchio (82′ Del Vecchio), Miranda, Carcione, Picascia, Ricamato, Darboe (85’Giglio), Raucci (77’Orlando), Lucchese, Tribelli, Vitiello. Allenatore Grossi.

Arbitro: Restaldo di Ivrea.

Marcatori: 2′, 64′ rig. Talamo, 38′ rig.Carcione, 87′ Rizzo.

Note: ammoniti: Diakite, Raucci, Donnarumma, Garofalo, Impagliazzo, Tribelli.