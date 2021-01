Bellegra in lutto: è scomparso l’ex ds Rocco Sancamillo

La Polisportiva Bellegra e tutto il mondo del calcio della zona è in lutto per la scomparsa, avvenuta stamattina all’età di 63 anni, dell’ex direttore sportivo e capitano Rocco Sancamillo.

Bellegrano doc, riuscì a vincere la bellezza di sei campionati da calciatore, dimostrando un fortissimo attaccamento alla società di calcio di Bellegra, rimanendo sempre a vestire la stessa maglia dal 1973 per oltre vent’anni. Un rapporto intenso che è continuato anche a livello dirigenziale: Sancamillo fu anche direttore sportivo del Serpentara che vinse qualche anno fa il campionato di Promozione, ma in passato era stato anche per un anno l’allenatore della squadra bellegrana.

A strapparlo ai suoi cari e agli amici è stato un male incurabile che l’ha portato via in pochi mesi, ma Sancamillo è stato comunque quasi sempre presente al campo a vedere la squadra del suo paese. L’ultimo saluto si celebrerà domani alle ore 11 presso la chiesa di San Sisto a Bellegra. La Polisportiva Bellegra esprime la sua forte vicinanza alla famiglia Sancamillo in questo momento di profondo sconforto.