Sassari Latte Dolce – Cassino: a Cabeccia risponde Tribelli

Inizia con un pareggio il 2021 del Cassino. Gli azzurri tornano dalla prima trasferta sarda del nuovo anno con un risultato positivo maturato al Basilio Canu di Sennori.

Contro il Sassari Latte Dolce, la squadra di Sandro Grossi è stata brava già nella prima frazione di gioco a recuperare lo svantaggio e poi nella ripresa a tenere il campo nel modo migliore resistendo agli attacchi dell’11 isolano. Il tecnico cassinate deve rinunciare allo squalificato Ricamato. Torna dal primo minuto capitan Carcione, in avanti spazio per Tribelli e Vitiello con Giglio che parte dalla panchina. Nei primi venti minuti di gioco non succede molto con i due portieri inoperosi. Al 25′ al primo vero e proprio sussulto il Sassari conquista un calcio di rigore. Della Pietra travolge Scotto e per il fischietto bergamasco non ci sono dubbi. Dagli undici metri Cabeccia spiazza il numero uno azzurro. Il Cassino non si scompone e dopo dodici minuti trova la rete del pareggio. Una buona conclusione di Vitiello è respinta da Urbietis, sulla palla si avventa Tribelli che da posizione ravvicinata supera il portiere sardo. Della Pietra non al meglio dopo l’intervallo lascia il posto tra i pali a Del Giudice. Nella ripresa al 59′ Vitiello ha una buona opportunità per portare in vantaggio gli azzurri ma da ottima posizione spreca. Si fa male anche Del Giudice, non c’è il terzo portiere e allora il giovane estremo difensore stringe i denti e resta stoicamente in campo. Al 75′ sarebbe battuto da una grande conclusione dai 25 metri di Scotto che però si stampa sul palo.

Il Cassino si difende con ordine, ma la manovra di gioco dei sardi cresce di intensità e non mancano i pericoli per la porta difesa da Del Giudice. Gli attaccanti sassaresi mancano però di lucidità e il risultato resta inchiodato sull’1-1. Al 90′ il Cassino sfiora il colpaccio, è Lucchese ad avere la palla della vittoria. Il centrocampista, ex Trastevere, lascia parte una conclusione dai 20 metri che termina alta di pochi centimetri. Si giocherà per altri sette minuti, il Sassari si riversa avanti alla ricerca del gol mentre il Cassino prova a sfruttare un contropiede. Termina con un pareggio che permette al Cassino di salire a quota 14 in classifica. Domenica nuova trasferta, stavolta ad Angri, per affrontare la Nocerina.

SASSARI LATTE DOLCE: Sassari Latte Dolce: Urbietis, Tuccio, Arzu, Cabeccia, Antonelli, Bianchi, Pisanu, Marcangeli (61′ Palmas), Piga, Kone (84′ Scognamillo), Scotto. A disposizione: Garau, Pinna, Gianni, Patacchiola, Scanu, Fadda, Piredda. Allenatore Udassi.

CASSINO: Della Pietra (46′ Del Giudice),Cocorocchio, Carcione, Picascia, Raucci, Tomassi, Orlando (68′ Giglio), Lucchese, Darboe, Tribelli (95′ Calcagni), Vitiello. A disposizione: Gagliardo, Miranda, Colacicco, Cardillo, Miele, Lombardo. Allenatore Grossi.

Arbitro: Foresti di Bergamo.

Marcatori: 26′ Cabeccia (rig.), 38′ Tribelli.

Note: ammoniti Della Pietra, Bianchi, Cocorocchio, Kone, Cabeccia.