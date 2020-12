Cassino- Giugliano 3-1: torna al successo la squadra di Grossi

Torna al successo il Cassino che chiude il 2020 nel migliore dei modi. Al Salveti la squadra di Sandro Grossi supera 3-1 il Giugliano con le quattro reti che maturano già nella prima mezz’ora di gioco. Una vittoria mai in discussione per il Cassino, se non in quei cinque minuti che trascorrono tra il gol del 2-1 campano e la terza marcatura azzurra. Cassino che si presenta a questo match privo del capitano Carcione e di Miranda, entrambi fermati dal giudice sportivo.

Lucchese arretra la sua posizione e si staziona al centro della difesa. Dopo cinque minuti squadra di casa già vicina al gol con la conclusione di Picascia che costringe Mola a un grande intervento. All’8′ Cassino in vantaggio. Lucchese a pochi passi dal portiere campano raccoglie un bel suggerimento in rovesciata di Picascia e con freddezza batte Mola. Ricamato al quarto d’ora sfiora il raddoppio e al 18′ capolavoro di Tribelli, che va via sulla sinistra, si accentra e lascia partire un destro dai 20 metri che va ad insaccarsi sotto l’incrocio, alla destra dell’incolpevole portiere ospite. Sembra tutto in discesa per l’11 azzurro, ma il Giugliano quasi casualmente e sugli sviluppi di un calcio piazzato accorcia le distanze con il colpo di testa vincente di Russo. Il Cassino non si disunisce e poco prima della mezz’ora sigla la terza rete, stavolta con Vitiello che finalizza nel migliore dei modi una grande apertura di Ricamato. Nella ripresa il risultato potrebbe arrotondarsi ma Vitiello fallisce incredibilmente la doppietta personale centrando la traversa con la palla che sbatte sulla linea e torna in campo. Al 53′ ancora Vitiello vicino al quarto gol e nella stessa azione Tribelli calcia di poco a lato. Ci prova di testa anche Ricamato, che nel finale verrà espulso per doppia ammonizione. Il Cassino sale a quota 13 in classifica e può passare un Natale sereno. Si riprenderà a gennaio con le trasferte di Sassari e di Nocera Inferiore.

CASSINO: Della Pietra, Cocorocchio, Picascia, Lucchese, Tomassi (92′ Gagliardo), Orlando, Raucci, Darboe, Ricamato, Tribelli (71′ Camara), Vitiello (81′ Giglio). A disposizione Del Giudice, Colacicco, Cardillo, Miele, Lombardo, Calcagni. Allenatore Grossi.

GIUGLIANO: Mola, Puccinelli (65′ Di Dato), De Siena, Foti (57′ Calcinelli), Russo, Stendardo, Granato (24′ Orefice C.), Tarascio, Fernandez (83′ Capone), Poziello, Orefice A. A disposizione Piazza, D’Ausilio, Otranto, Capuano, Gaeta. Allenatore Carannante.

Arbitro: Allegretta di Molfetta.

Marcatori: 8′ Lucchese, 18′ Tribelli, 22′ Russo, 29′ Vitiello.

Note: Ammoniti Picascia, Tribelli, Tomassi, Tarascio. Espulso all’80’ Ricamato per doppia ammonizione.