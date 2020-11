Unipomezia: Solimina “Adesso è importante restare sul pezzo”

Lo stop forzato del campionato non ha fermato l’Unipomezia. La compagine rossoblù continua a lavorare per farsi trovare al meglio alla ripresa ufficiale delle attività, con mister Claudio Solimina che da buon condottiero vuole mantenere i ragazzi sul pezzo anche in un periodo di grande difficoltà, come lui stesso dichiara:

“Purtroppo ad oggi le incognite sono molte e si respira soprattutto tanta incertezza, a livello generale. Si è generata confusione anche ascoltando gli esperti di questa pandemia. A livello sportivo stiamo continuando ad allenarci nel rispetto delle normative, abbiamo formato due gruppi per ogni seduta proprio per garantire al massimo il distanziamento. Non ci fermiamo perché è fondamentale che i ragazzi rimangano sul pezzo quantomeno a livello atletico per non buttare via tutto ciò che avevamo fatto in precedenza. Chiaramente mi dispiace essermi fermato adesso, la squadra stava crescendo a vista d’occhio e avevamo trovato i giusti meccanismi. Ora sarà complicato ripartire, quando sarà concesso farlo”.

Proprio in merito ad un plausibile allungamento dello stop il tecnico poi afferma: “Se fermano anche la Serie D non credo che per quest’anno si possa tornare in campo. Secondo me bisognerà aspettare il 2021. Certo, mi auguro che lo stop no si protragga troppo a lungo anche perché ci sono società che hanno investito molto e che da questa situazione possono uscirne sicuramente con qualche contraccolpo”.

foto Torrisi