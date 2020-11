Trastevere, Mister Centomani: “Dispiace fermarsi dopo un buon inizio”

Con Mister Centomani commentiamo le prime tre giornate di campionato del Trastevere prima dello stop. Il bilancio degli Under 15 è stato di due vittorie casalinghe ed una sconfitta in casa dell’Honey. “Sono molto soddisfatto del lavoro fin qui svolto dai ragazzi e dei miglioramenti che hanno ottenuto. È vero sono state tre partite nelle quali abbiamo mostrato tanti pregi e qualche difetto che ovviamente dobbiamo migliorare. Questo stop arriva in un momento in cui stavamo veramente bene sia di testa che fisicamente. E’ ovvio che dinanzi alla pandemia, una cosa più grande di noi, non possiamo far nulla di diverso che attenerci alle regole dettate dalla Società”. Al momento il Trastevere calcio, sempre attento al rispetto delle regole, ha sospeso gli allenamenti dell’agonistica ed in attesa di nuove indicazioni il Mister sta pensando a come gestire al meglio la situazione per non disperdere quanto di buono fatto in questi mesi. “come affronteremo questo periodo? come l’abbiamo fatto a giugno cercando di fare allenamenti individuali per i ragazzi, sperando che il ritorno in campo arrivi prima possibile”, ritorno che, almeno con allenamenti individuali dovrebbe riprendere la prossima settimana.

Redazione