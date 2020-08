L’Anzio conferma altri tre under: Garbini, Fiorino e Ronci

Ancora tre conferme per quanto riguarda i giovani in età di lega: Alessio Garbini, Francesco Fiorino e Federico Ronci faranno parte della rosa della prima squadra dell’Anzio Calcio 1924 per la stagione 2020/21. Garbini, difensore classe 2002, ha conquistato la categoria Elite con i Giovanissimi dell’Aprilia nel 2017 e si appresta ad iniziare il quarto campionato consecutivo con la maglia neroniana. Fiorino, centrocampista classe 2001, è tornato all’Anzio lo scorso dicembre dopo l’esperienza al Falasche (poi FalascheLavinio), trovando spazio nella Juniores di mister Cesarini. Diciannove anni anche per Ronci, attaccante che lo scorso anno si è ritagliato anche un piccolo spazio in prima squadra, attirando le attenzioni del selezionatore della Rappresentativa Under 19 regionale, Marco Ippoliti, che lo ha convocato per alcuni stage previsti per preparare i tornei estivi.

Ufficio Stampa Anzio Calcio 1924