Cassino: Urbano non è più l’allenatore. Balsamo “Nei prossimi giorni il nuovo tecnico”

Corrado Urbano non è più l’allenatore del Cassino. Il tecnico di Piedimonte lascia il club azzurro dopo tre anni. Questo il comunicato diramato oggi pomeriggio dall’addetto stampa Enzo Parmisano.

“A seguito dell’incontro svoltosi in data odierna con il Sig. Urbano, annunciamo nostro malgrado la separazione consensuale del rapporto di collaborazione, dovuta al mancato raggiungimento di un accordo economico, nonostante ci siano stati segnali di trattativa e collaborazione tra le parti non si è però giunti ad un accordo equo tra le stesse. L’ASD Cassino Calcio esprime sinceri ringraziamenti al mister Urbano per l’eccellente lavoro svolto in questi anni, sia sotto l’aspetto tecnico che umano, raggiungendo anno dopo anno gli obiettivi societari. A Corrado vanno gli auguri di un prosieguo di carriera brillante. La società da subito si metterà al lavoro per trovare un valido sostituto in grado di garantire il proseguimento del progetto tecnico e societario, mantenendo alto il livello della squadra”.

Dunque Urbano conclude, dopo tre stagioni, il suo rapporto con il Cassino, squadra dove aveva militato da giocatore a fine anni 70, in C2 e che aveva portato, come tecnico, al secondo posto nel campionato 1999-00. Poi il ritorno dopo 17 anni e il raggiungimento del settimo posto nella prima stagione, del quinto nella seconda che era valso l’approdo nei playoff e il sesto del torneo che si interrotto a marzo. Tanti i giovani valorizzati dall’allenatore di Piedimonte che prima di Cassino aveva allenato per alcuni anni la Primavera del Bari.

Il Cassino quest’anno ha ottenuto il riconoscimento “Giovani D Valore” risultando il club che ha lavorato meglio con gli Under, guidando questa speciale classifica nazionale fin dalle prime giornate.

Il vicepresidente Andrea Balsamo fa il punto della situazione “Spiace – afferma il dirigente azzurro – non poter continuare l’ottimo lavoro svolto con Corrado Urbano. Abbiamo fatto una proposta economica al tecnico, con una riduzione dell’ingaggio, dettata dal particolare momento che ha colpito tutti noi. La ritenevamo comunque una proposta consona, ma alla fine l’allenatore ha preferito declinare. Urbano è un professionista e giustamente avrà fatto le sue valutazioni, il rapporto tra le parti resta però ottimo e siamo contenti di questi tre anni passati insieme. Il nostro progetto va avanti, sempre all’insegna della valorizzazione dei giovani e il giusto mix con giocatori più esperti. Nei prossimi giorni annunceremo il nome del nuovo tecnico. Ora ci guardiamo intorno alla ricerca di una figura che possa sposare questo progetto, potrebbe essere uno di quelli affrontati nella stagione conclusa nel nostro girone“.