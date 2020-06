Trastevere e l’addio di Perrotti: Betturri “Grazie di cuore Fabrizio”

Le strade del Trastevere e di Fabrizio Perrotti si dividono. Un rapporto forte che ha portato la squadra romana a una crescita costante e a un consolidamento nelle zone alte della classifica. Il presidente Betturri rivolge questo pensiero all’ormai ex tecnico del Trastevere.

“Purtroppo nel mondo del calcio arriva sempre un momento nel quale ci si separa. I motivi del distacco sono tanti e diversi però tutti riconducibili a progetti o percorsi societari. Mi ci è voluto un po’ di tempo per trovare il coraggio di scrivere questo piccolo contributo nonostante avessi già parlato a lungo direttamente a Fabrizio. Avrei potuto far fare all’Ufficio Stampa del Trastevere calcio il solito comunicato con le solite parole però questo rituale volevo assolutamente evitarlo, perché la mia coscienza mi ha obbligato a manifestare a mister Perrotti, persona speciale, attraverso queste parole la mia stima e quella di tutta la Società trasteverina. Ciò che si prova, spesso non si riesce ad esprimere nel giusto corrispettivo delle parole, in più ho anche timore di essere inopportuno nei confronti del destinatario.

Con Fabrizio abbiamo fatto un bel cammino insieme: due campionati di serie D ad alto livello, un 3^ e 4^ posto, una finale play off, tante giornate in testa alla classifica, la vittoria per 4-1 in casa dell’Avellino, importanti amichevoli con squadre di serie A come Roma e Brescia. In definitiva un bel percorso di crescita e tante emozioni.

Inutile dilungarsi sulle qualità tecniche e professionali di Fabrizio Perrotti perché sono conosciute da tutti, vorrei invece evidenziare la serietà dell’uomo, la sua discrezionalità e compostezza, lo spontaneo fair play, direi in stile “Trastevere”, ma soprattutto il suo profondo rispetto nei confronti degli altri. Grazie di cuore Fabrizio!”