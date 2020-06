Massimina: Roberto Mattioli confermato responsabile scuola calcio

La società Massimina calcio, alla luce dell’ottimo lavoro svolto all’interno del nostro settore dell’attività di base, comunica di aver confermato Roberto Mattioli nel ruolo di Responsabile della scuola calcio. Con piacere e fiducia sarà a lui affidata la crescita dei nostri più giovani atleti anche in futuro.

La società comunica anche che in questi giorni successivi all’annuncio della sospensione definitiva della stagione 2019-2020, si sta lavorando alacremente per il completamento dei futuri quadri tecnici, che vedranno inserite le ultime tessere mancanti prossimamente. Per quanto riguarda la questione “quote e possibili agevolazioni” è intenzione del Massimina venire incontro alle famiglie dei propri tesserati in questo periodo difficile per tutti: pertanto saranno previsti, per coloro che hanno già saldato la stagione 2019-2020, dei voucher da poter spendere per l’iscrizione al nuovo anno.