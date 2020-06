Aprilia: Marco Chirico confermato alla guida dell’Under 19

L’Aprilia è lieta di comunicare che, per la stagione 2020/2021, è stato confermato come tecnico dell’U19 Nazionale mister Marco Chirico. Nella stagione 2019/2020, dichiarata anticipatamente conclusa, la sua compagine si trovava al primo posto nel girone H della categoria U19 Nazionale a quota 47 punti complessivi in 22 giornate disputate.

Queste le parole del tecnico Chirico: “Le mie sensazioni dopo la riconferma sono molto positive, sono contento di proseguire con l’Aprilia. Purtroppo la pandemia ha fermato tutto e tutti, mi dispiace veramente perché i ragazzi stavano facendo un campionato straordinario, l’unica cosa che ci consola è che, essendo primi con una partita in meno, al 90% sarà confermato lo scudetto per il prossimo anno. Le ambizioni in vista dell’anno prossimo saranno sempre le stesse, cercando di formare giocatori per la prima squadra. Il mio sogno da tecnico è quello di vedere qualche giocatore, da me allenato, nei professionisti, sarebbe una grande emozione”.