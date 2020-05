Aprilia Racing Club: Arturo Zeppetella confermato responsabile preparazione fisica del settore giovanile e scuola calcio

L’Aprilia Racing Club comunica che Arturo Zeppetella continuerà a guidare la preparazione atletica dell’intero settore giovanile e dell’attività di base del club anche nella stagione 2020/2021. La prima conferma ufficiale arriva dunque dalle giovanili con l’intervista integrale che riportiamo integralmente.

Buongiorno Arturo, è ufficiale la tua riconferma in vista della prossima stagione da parte dell’Aprilia Racing Club: cosa vuoi dire alla società dopo questa importante novità?

“Vorrei ringraziare il Presidente Antonio Pezone per la fiducia e per aver sposato l’idea di avere un coordinatore nel settore della Preparazione Fisica in quanto determinante per la crescita dei più giovani. Inoltre un ringraziamento va agli allenatori con cui ho collaborato ed ai dirigenti che hanno creduto nella mia figura professionale”.

Per te inizierà la seconda stagione consecutiva con questa società: di cosa ti occuperai nello specifico, quali squadre seguirai e come ti sei trovato quest’anno?

“Mi occuperò della preparazione fisica della Juniores e coordinerò i preparatori del settore giovanile e della scuola calcio rafforzando la sinergia tra allenatori e staff tecnico. Da anni mi occupo di prime squadre ed ho avuto anche l’occasione di lavorare all’estero partecipando anche alla UEFA Europa League, quindi si potrebbe pensare che il mio passaggio al settore giovanile sia stato poco stimolante dal punto di vista professionale, ma per me non è stato così, il settore giovanile può rappresentare un’occasione di crescita anche per chi è abituato a lavorare con i più grandi, io qui all’Aprilia ho trovato allenatori di ottimo livello ed aperti al confronto uniti ad una società ambiziosa che mi ha sostenuto in tutto, questo è stato determinate per scegliere di continuare il mio percorso”.

Sappiamo che oltre al settore giovanile coordinerai anche l’attività di base della scuola calcio: che differenze ci sono tra le due attività? Quali sono le accortezze necessarie per un bambino rispetto ad un ragazzo?

“Sì il mio impegno sarà doppio, i bambini hanno un bisogno innato di esprimersi attraverso il movimento, arricchire gli schemi motori e soprattutto divertirsi, mentre nei ragazzi si lavora per migliorare le competenze motorie, tecniche e potenziare gli aspetti neurogeni e metabolici sempre senza trascurare il divertimento e la gioia di praticare questo sport. L’accortezza principale per entrambe le fasce d’età è quella di creare un ambiente piacevole e favorevole allo sviluppo fisico e cognitivo. Tradotto in termini più semplici il bambino ed il ragazzo devono avere la voglia di trasmettere la propria energia dalle gambe al campo di gioco”.

Che messaggio ti senti di lanciare ai ragazzi che da mesi sono forzatamente lontani dal calcio giocato? Come è possibile mentalmente e fisicamente cercare di non perdere il ritmo?

“Il primo messaggio che mi sento di lanciare è quello di pensare alla propria salute ed a quella dei propri cari, in secondo luogo direi ai ragazzi di non abbattersi moralmente in quanto si stanno mettendo in opera le dovute precauzioni per far ripartire in sicurezza il calcio giocato. Gli allenamenti individuali non potranno mai sostituire l’impegno fisico richiesto in gara o in allenamento, ma costituiscono un utile mezzo per non perdere del tutto lo stato di forma individuale, e per produrre quel benessere ricercato da ogni atleta”.

Quale è il tuo augurio per il futuro e il tuo sogno nel cassetto?

“Mi auguro di collaborare in modo proficuo e continuativo con la società della mia città, sperando di crescere insieme. Il mio sogno nel cassetto sarebbe quello di allenare ad un livello sempre più alto cercando una continua realizzazione dal punto di vista umano e professionale”.

