Scuola dei Leoni. Peroni: “Avremo tutte le squadre dell’agonistica”

La Scuola dei Leoni si prepara per compiere il grande passo. È veramente una netta evoluzione quella su cui i vertici del giovane club stanno lavorando senza sosta in questi giorni: con la fine, ormai dichiarata, della stagione sportiva 2019-2020, la Scuola dei Leoni, realtà legata a doppio nodo con la scuola calcio del Frosinone, si è lanciata verso il suo futuro. Un futuro che parla di “agonistica” come ci spiega il presidente, Claudio Peroni. “Quest’anno abbiamo schierato una formazione di Under 14: dal prossimo anno avremo tutte le altre squadre dell’agonistica, dall’Under 15 all’Under 19. Abbiamo trovato la struttura giusta per realizzare questo obiettivo, pianificato e voluto già da tempo, e, posso anticipare, avremo categorie Provinciali, Regionali e anche una Elite”. Insomma, la Scuola dei leoni, dopo essersi fatta conoscere per la qualità con cui lavora nel settore di scuola calcio, si prepara per irrompere con forza anche nel mondo dell’agonistica. “Naturalmente questo passo ci indurrà a potenziare il nostro staff, sia per quanto riguarda i tecnici, che selezioneremo mantenendo fede al criterio della qualità e della competenza con cui abbiamo operato decisioni sino ad oggi nella nostra attività di base, sia per quanto concerne l’organigramma dirigenziale”. Proprio quest’ultimo vedrà l’inserimento di una nuova, importante figura. “Sì, entrerà a far parte della nostra famiglia un direttore generale, che si occuperà di coordinare le nostre strutture e settori, muovendosi con ampi margini di manovra”. Riguardo gli obiettivi a breve-medio termine con i quali la Scuola dei Leoni si affaccerà all’agonistica, Peroni ci dice che: “Siamo abituati a viaggiare a fari spenti e a volare basso. L’ambizione c’è naturalmente, ma il lavoro da fare e da programmare è ancora tanto per fissare già degli obiettivi di classifica. Valuteremo con il tempo”.

Arriva Gianluca Curci Ma le grandi novità non finiscono qui in casa Scuola dei Leoni. Il presidente Peroni annuncia: “Abbiamo chiuso un accordo importante con Gianluca Curci, ex portiere della Roma, e lo staff della sua scuola portieri. A partire da giugno, se sarà possibile per quel mese riprendere in qualche modo le attività, e per tutta la prossima stagione sportiva, ospiteremo presso la nostra struttura al campo Qualcio la scuola dei portieri di Gianluca Curci, che curerà la crescita di tutti i nostri portieri per la stagione 2010-2021”.