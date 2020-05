Consiglio federale: stop definitivo a serie D e a tutti i tornei dilettantistici

Terminato dopo oltre tre ore di riunione l’atteso Consiglio federale. I campionati di Serie B e C vanno avanti, mentre si fermano i Dilettanti. I campionati dovranno concludersi entro il 20 agosto. La discussione prosegue per la Serie A, dove si continua a non escludere la possibilità di playoff, per riuscire ad arrivare fino in fondo.

Dunque conclusione anticipata per la serie D e per tutti i campionati dilettantistici. Nessuna sorpresa in tal senso, con la linea del presidente Sibilia che non ha trovato grossi intoppi.

Venerdì 22 maggio, in occasione del Consiglio della LND, ci saranno le decisioni ufficiali su promozioni e retrocessioni. L’orientamento resta quello di promuovere le prime e bloccare le retrocessioni.