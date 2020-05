Carso, Del Prete: “Migliorare i ragazzi, ecco l’obiettivo”

Quello tra la Polisportiva Carso e il mondo del calcio professionistico è un legame indissolubile. Il club pontino è stato infatti la rampa di lancio ideale per tanti ragazzi che hanno poi indossato maglie importanti. Soddisfazioni non da poco per la società che però, com’è da sempre nel suo DNA, lavora tenendo bene a mente un obiettivo preciso: “Qui, prima di ogni altra cosa, lavoriamo per far migliorare ogni singolo ragazzo – dichiara Gennaro Del Prete – che poi speriamo possa avere una possibilità nel professionismo. Il nostro lavoro parte da lontano, da quando sono piccolini, cercando di farli crescere lavorando soprattutto sul ragazzo e non su vittorie o trofei”.

Lavoro che negli anni ha portato frutti importanti come quelli ammirati nel corso della finale Scudetto dei Giovanissimi Nazionali classe ’99 tra Roma e Juventus. Partita storica per la Polisportiva Carso che, nel match tricolore, vedeva affrontarsi in campo ben 5 ragazzi cresciuti sui suoi campi di terra (Mancini con la Juventus, Petruccelli, Cargnelutti, Cappa e Spirito con la Roma). Del Prete ricorda con piacere i suoi classe ’99 poi volati nei professionisti: “Ricordo una squadra incredibile, allora c’era un girone unico per i Giovanissimi Fascia B dove si affrontavano le migliori 16 squadre del Lazio. Noi facemmo una grande stagione, salvandoci nonostante giocassimo sotto età con ben 9 giocatori classe ’99 contro degli avversari classe ’98”.

Un passato figlio di una programmazione che non a caso vede il club continuare a sfornare talenti. I più recenti sono infatti i vari Cannizzaro alla Viterbese, Rizzi all’Ascoli e Ienco alla Roma: “Sono felice di vedere i nostri inseguire il proprio sogno con maglie tanto importanti – chiude poi Del Prete – questo ci da lo stimolo giusto per continuare a lavorare per far migliorare ogni singolo nostro giocatore, poi come sempre starà a loro dimostrare di saper cogliere l’opportunità al momento giusto”.