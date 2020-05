Savio: Simone Fabio nuovo Responsabile scuola calcio

Il Savio è lieto di comunicare che Simone Fabio è il nuovo direttore tecnico e metodologico della scuola calcio. Già tecnico federale per il progetto dei CFT e sviluppo territoriale della FIGC, il nuovo responsabile vanta esperienze di direzione tecnica e metodologica nel mondo dell’attività di base e della formazione calcistica. Dopo un percorso di crescita da giocatore nel calcio professionistico in particolar modo nel settore giovanile di Lazio e Roma, Simone Fabio ha scelto di rendere questa esperienza utile alla formazione di bambini e ragazzi che amano questo sport, conseguendo un percorso di studi ed iniziando a lavorare in questa direzione. Alcuni anni di esperienza da istruttore in tutte le categorie di scuole calcio qualificate come la Juventus Academy, hanno preceduto la sua esperienza da responsabile tecnico. Simone Fabio sarà affiancato da Franco Pizziconi, confermato come responsabile organizzativo dell’attività di base blues. La scuola calcio resta un fiore all’occhiello per la nostra società, soddisfatti dei tantissimi giocatori che sono partiti da via Norma per approdare al professionismo, un contributo che speriamo di alimentare negli anni, consapevoli dell’enorme valenza anche sociale che tale struttura conferisce al nostro territorio.

La nostra scuola calcio sarà sempre la base da cui partire per costruire i nostri successi, l’obiettivo è valorizzarla anno dopo anno con un progetto sempre più all’avanguardia e allo stesso tempo conforme alle esigenze dei tesserati e delle loro famiglie.