Esperienza e gioventù per l’Ostiense: parlano Menichetti e Ciampini

L’Under 15 dell’Ostiense è stata una grande protagonista della stagione fino allo stop dei campionati. I ragazzi di mister Granucci hanno raggiunto il secondo posto ad una sola lunghezza dalla vetta. Al fianco del tecnico biancoverde hanno lavorato due tecnici che lo hanno aiutato in questa cavalcata, il più giovane ed il più esperto dell’organigramma tecnico dell’Ostiense: Samuele Ciampini e Renzo Menichetti.

“La stagione è andata bene – spiega Ciampini – Siamo partiti con un gruppo che si conosceva, al quale abbiamo aggiunto qualche innesto valido. Il lavoro ci ha permesso di fare un’ottima annata”. Una cavalcata fermata dall’emergenza: “Siamo rimasti in contatto con i nostri atleti e li abbiamo sempre messi al corrente di una situazione che hanno accusato, vista la loro fascia d’età. Insomma un presente non semplice per ragazzi così giovani”. Parlando della collaborazione con mister Menichetti, Samuele aggiunge: “E’ stato anche il mio allenatore ed abbiamo avuto sempre un ottimo rapporto. Lui è un uomo di calcio con 40 anni di esperienza alle spalle, un tecnico competente che ha dato un grande aiuto alla squadra”.

Dal più giovane al più esperto, anche mister Renzo Menichetti dice la sua: “Campionato positivo, come dimostra la seconda posizione. Dispiace perché avremmo potuto vincere. I ragazzi sono stati bravi a capire quello che gli spiegavamo in allenamento”. Quarant’anni passati sui campi di calcio: “Ho sempre fatto i Regionali quindi conosco bene questa categoria. Abbiamo impostato la squadra e cercato di tirare fuori il meglio da ogni giocatore. Il lavoro con mister Granucci è stato ottimo. Lui è giovane e preparato, io ho cercato di mettere a disposizione la mia esperienza. Siamo riusciti nel nostro intento, permettendo ai ragazzi di vincere ma sempre divertendosi”. Parlando del rapporto con il collega più giovane, mister Menichetti spiega: “Samuele è un ragazzo che si dà da fare. Sta crescendo al fianco di due tecnici più esperti e che possono insegnargli molto. L’aspetto più importante di questo ruolo è quello di vedere il calcio come una missione, devi amarlo e fare in modo che per i ragazzi sia sempre motivo di divertimento”.