Andrea Di Natale: “L’Ostiense è pronta per ripartire”

Lo stop dell’attività prosegue, ma questo non impedisce all’Ostiense Calcio di organizzare la prossima stagione e la ripartenza.

Se davvero il 18 maggio verrà data alle società la possibilità di riprendere gli allenamenti, naturalmente rispettando le direttive sanitarie, il club di Lungotevere Dante si farà trovare pronto. A fare un punto della situazione è il direttore sportivo Andrea Di Natale, chiamato in prima persona ad organizzare le attività biancoverdi:

“Siamo naturalmente in attesa di comunicazioni ufficiali, ma siamo pronti a ripartire. In questo periodo abbiamo lavorato sul campo, sistemando il manto erboso che oggi è in condizioni perfette. Da un punto di vista istituzionale abbiamo partecipato a videoconferenze con la Commissione Sport, ma anche loro sono in attesa di decisioni ufficiali. Noi ci eravamo già mossi da diversi mesi, avevamo messo in cantiere il progetto per organizzare camp estivi con squadre professionistiche, ma il virus ha fermato tutto”.

Guardando all’aspetto puramente sportivo, il ds aggiunge: “Nell’ultima stagione abbiamo giocato con tutte le categorie ed anche per il futuro sono sereno. Le squadre sono praticamente fatte, manca solo qualche innesto mirato, ma sono già operativo anche sotto questo punto di vista. Il fatto è che siamo tutti vincolati al momento che stiamo vivendo. Non sappiamo ancora quando sarà possibile ripartire e come. In base a ciò, ci organizzeremo ancora meglio. I ragazzi, i tecnici ed i dirigenti non vedono l’ora di tornare al lavoro. Noi siamo pronti per farlo, abbiamo la fortuna di avere un centro sportivo dotato di molti campi e spazi verdi, il che ci permette di far lavorare i ragazzi, rispettando il distanziamento sociale. Insomma, stiamo aspettando solamente l’ok da parte della istituzioni”.