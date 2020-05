Scuola dei Leoni, Peroni: “Siamo pronti per il futuro”

Claudio Peroni racconta tutte le novità in casa Scuola dei Leoni: una realtà giovanissima che ha già fatto, in pochi mesi, passi da gigante: “Siamo nati l’anno scorso, su incarico dell’Accademia Frosinone di creare un polo a Roma. La nostra base è il campo Qualcio e in poco tempo abbiamo già completato tutte le categorie dell’attività di base, avendo anche un gruppo Under 14 che prima dello stop era in testa alla classifica – esordisce – Lavoriamo per avere un settore agonistico completo, con l’obiettivo costante di preparare giovani atleti per la casa madre. È stato fatto molto in un solo anno e mezzo, abbiamo cercato di creare un ambiente professionale e familiare: curiamo il lato umano oltre a quello calcistico”.

Una scelta ponderata e vincente, per chi opera in una zona molto popolosa: “Molta gente ci passa a trovare e non dimentichiamo mai la funzione sociale che ha una società sportiva. I nostri valori, quelli che insegna lo sport in generale, sono il rispetto delle regole e del gioco, insegniamo ad accettare la sconfitta ed a non esser ossessionati dai risultati – spiega il presidente – Questa è la nostra base: la sinergia del nostro staff fa sì che ogni giocatore venga valorizzato. Ogni ragazzo deve pensare prima a divertirsi, a crescere umanamente”.

La ricetta? Uno staff di primo livello: “Qui molti istruttori provengono dal panorama professionistico, hanno qualità tecniche ma soprattutto umane notevoli. Vogliamo continuare a migliorare e ad ampliarci: in questo periodo lavoriamo senza date precise ma il nostro sguardo è rivolto al futuro, cerchiamo di programmare per quanto possibile, ma quello che vogliamo è farci trovare pronti quando la situazione si normalizzerà.

In ballo c’è molto, tra ampliamenti dello staff e delle strutture: il progetto della Scuola dei Leoni è in piena espansione ed al momento giusto ne parleremo in maniera più esplicita. Ripeto, ci faremo trovare pronti”. Anche perché ora, con i campionati e le attività ferme, bisogna solo restare a casa, cosa che in casa gialloblù è molto chiara: “Diciamo sempre ai nostri ragazzi di rispettare le regole, per ripartire al più presto. Siamo coscienti del fatto che è un grosso sacrificio: la cosa importante è che stiamo seguendo scrupolosamente le direttive del Governo. In questi giorni abbiamo lavorato con video conferenza ed esercizi a casa, sapendo che presto i ragazzi potranno allenarsi al parco facendo sempre la massima attenzione – chiude Claudio Peroni – Tutto questo non solo per un discorso di sviluppo tecnico, ma per essere vicini ai nostri bambini e farli divertire in questo periodo”.