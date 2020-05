Carso, Omizzolo: “I miei ragazzi? Li sento carichi”

L’Under 17 della Polisportiva Carso non vede l’ora di ripartire, parola di Ivan Omizzolo.

Il tecnico, nonostante una quarantena da rispettare, non ha mai smesso di stare vicino ai suoi ragazzi: “Da quando ci siamo fermati, gli mando degli allenamenti da fare ogni settimana. Adesso magari abbiamo un po’ rallentato ma li sento carichi e vogliosi di tornare a giocare. Ovviamente ora sono frenati dalle circostanze, com’è giusto che sia, ma tanto per fare un esempio anche quando hanno sentito l’ultimo discorso del premier Conte mi hanno chiesto quando sarebbe toccato a noi riprendere gli allenamenti”.

Nonostante la voglia, per ora, c’è ancora da aspettare prima di poter allacciare nuovamente gli scarpini con Omizzolo che ne approfitta per dare un consiglio ai suoi: “Ai miei ragazzi dico di rispettare le regole che ci sono state date, perchè adesso più che mai è questo l’importante. Dico anche di approfittare di momenti come questo per riscoprire il valore dello stare in famiglia e di tutte quelle cose che normalmente non ci riesce a godere nella vita di tutti i giorni. Ragazzi, fate tesoro anche di momenti come quello che stiamo vivendo perché vi permetterà di apprezzare ancora di più la libertà che torneremo ad assaporare quanto tutto questo sarà passato”.