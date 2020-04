Ostiense: Fabrizio Longhi “Portieri? La differenza la fa ha voglia di fare”

Prima squadra e Under 19: a Fabrizio Longhi sono affidate le cure dei portieri più grandi dell’Ostiense Calcio. Un ruolo delicato, che può fare le fortune di ogni squadra e la differenza in ogni partita. E’ proprio il preparatore biancoverde a spiegare il lavoro che viene portato avanti sul campo durante una stagione normale: “L’allenamento è lo stesso. A 19 anni, ormai, i ragazzi sono formati da un punto di vista fisico. Quindi l’intensità e la qualità è la medesima per le due categorie”.

Le cose cambiano quando a scendere in campo sono i più piccoli: “A volte è capitato di lavorare anche con portieri di 15-16 anni. In quel caso, se l’esercizio rimane lo stesso, intervengo sull’intensità. E’ chiaro che un ragazzo ancora in fase di sviluppo non può avere la stessa forza di un portiere già formato. Anche in quel caso, però, il movimento è pressoché lo stesso”.

Il ruolo del portiere richiede un tipo di esercizio e di allenamento completamente diverso rispetto agli altri giocatori: “Se un calciatore deve lavorare sulla parte atletica aerobica, un numero uno deve esercitare molto la velocità e la tecnica”.

Aspetti più difficili da tenere in allenamento in una situazione come quella che stiamo vivendo: “In questi giorni – spiega Longhi – i ragazzi possono provare a lavorare lanciando il pallone contro il muro, prima da seduti poi in piedi, cercando di prenderlo al volo. Poi possono utilizzare anche una pallina da tennis, lanciata velocemente, per allenare anche i riflessi. Insomma ci sono molti modi per tenersi in movimento in maniera costruttiva. Ai miei ragazzi non ho dato esercizi specifici. Sono grandi e sanno come potersi organizzare. La differenza? La fa la voglia di fare. I miei portieri sono motivati ed hanno grande volontà per continuare a crescere”.