Cassino: si attendono news, ma la ripresa del campionato è improbabile

Ancora ombre sul futuro del calcio di serie D, come del resto per quello di tutte le categorie. Il ministro Spadafora nelle ultime ore ha fatto capire che non c’è alcuna certezza di poter riprendere gli allenamenti dal 4 maggio, dunque questa incertezza si ripercuote a catena su tutte le categorie.

Il Cassino attende news, gli azzurri non giocano una partita da quasi due mesi e il rompete le righe c’è stato agli inizi di marzo. Nelle prime settimane i ragazzi di mister Urbano hanno seguito una tabella personalizzata di allenamenti, poi man mano che passava il tempo la possibilità di tornare in campo si è notevolmente assottigliata. L’ipotesi di scendere in campo a fine maggio è remota. Molto difficilmente la serie C riuscirà a giocare, figurarsi la serie D. Mancano otto giornate per portare a termine la stagione, il Cassino con i suoi 39 punti aveva già risolto il discorso salvezza e strizzava l’occhio alla zona playoff. Ma c’è anche un nodo contrattuale con le società dilettantistiche che, giustamente, farebbero fatica a garantire gli stipendi per un mese supplementare. Il Cassino può godersi il suo settore giovanile e il primato nella speciale classifica “Giovani D valore”.