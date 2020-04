Insieme Ausonia, il presidente Anelli “Il calcio? Un grande punto interrogativo ma speriamo di terminare il campionato”

Anche in casa Insieme Ausonia ci si auspica di sconfiggere il virus, tornare presto sui campi e portare a termine l’attuale campionato. A fare il punto della situazione in merito è il Presidente della società biancoblù, Alessandro Anelli, il quale si interroga inoltre su quale potrebbe essere la dimensione del calcio nel prossimo futuro dopo un’emergenza di questo genere. Parola a lui.

“Ormai sono diverse settimane che siamo lontano dai campi e ciò che mi auguro è che si possa riprendere quanto prima con tutte le attività. Bisogna capire bene cosa deciderà il Governo e di conseguenza la Federazione. Prima di tutto spero fortemente che sconfiggeremo definitivamente questo virus, dopodiché mi piacerebbe coronare il nostro piccolo sogno della Serie D, magari giocando ogni tre/ quattro giorni portando così a termine la stagione. Se così sarà, spero al tempo stesso che ci venga accordato un breve lasso di tempo per rimetterci in sesto a livello atletico, ma sono pronto a sposare l’ipotesi di un tour de force. Guardando oltre, purtroppo resta tutto un grande punto interrogativo, sia a livello professionistico che dilettantistico; bisognerà cambiare lo stile comportamentale. In tanti anni non mi è mai capitato di assistere ad una situazione del genere se non dopo la Guerra. In ogni caso, siamo un popolo forte e in qualche modo sapremo riprenderci”.