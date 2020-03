Ostiense, Divio Pinzi “Il momento è difficile, serve uno sforzo in più”

L’Italia sta giocando la sua partita più importante contro il Covid-19. Una sfida che sta portando tutti i cittadini a compiere grandi sacrifici per contrastare l’emergenza sanitaria. Una situazione che ha svuotato le città, gli uffici e le strade, ma anche tutti gli impianti sportivi, con il Dcpm 11 marzo che ha dato un ulteriore giro di vite alla vita quotidiana di tutto il paese. “Come società ci allineamo completamente alle decisioni del governo per contrastare l’emergenza. Sono state imposte delle restrizioni che seguiremo alla lettera”.

A parlare è Divio Pinzi, responsabile dell’area agonistica e della comunicazione dell’Ostiense Calcio. Lui, che vive quotidianamente la comunicazione ed il campo da gioco, vuole quindi dare un ulteriore input su quanto detto in questi giorni:

“Con l’ultimo Dcpm ci sono state fornite altre indicazioni. Si può uscire di casa solo ed esclusivamente per motivi importanti quali salute, lavoro e per gli approvvigionamenti. Non è stato vietato, ma è comunque fortemente sconsigliato fare attività sportiva nei parchi, sempre rispettando tutte le indicazioni di sicurezza per contenere la diffusione del virus. Per questo noi abbiamo inviato una comunicazione ai nostri ragazzi per dire loro di restare a casa e di non uscire neanche per fare dell’attività fisica”.

Un’attività che può essere svolta anche tra le mura domestiche. “Tutti i nostri tecnici hanno fornito una tabella di lavoro mirata per rimanere nella propria casa che, in questo momento, è l’unica cosa veramente importante”. Attività fisica si, ma sempre mettendo la salute personale e di tutto il paese in primo piano: “Il momento è difficile – conclude Divio Pinzi – e richiede da parte di tutti noi uno sforzo in più per superarlo e per tornare alla nostra vita di prima”.