Sassari Latte Dolce – Trastevere 1-3

Il Trastevere allunga la sua serie positiva a 7 giornate, vincendo un’importantissima partita al “Vanni Sanna” di Sassari. Un successo fondamentale in chiave play off, e che consente alla squadra di Perrotti di agguantare proprio i sardi al quarto posto. Primo tempo più di marca sassarese, ma è bravo Cavalli sui tentativi di Virdis poco dopo la mezzora, e sulla punizione di Bianchi in chiusura di tempo. Nella ripresa alla prima vera occasione arriva il vantaggio amaranto. Calcio d’angolo di Lorusso, e Tajarol è il più lesto di tutti a deviare di testa, mandando il pallone in fondo al sacco. Il Sassari Latte Dolce si getta in avanti, lasciando molto spazio agli avanti trasteverini. E così al 22′ Lorusso si invola verso la porta avversaria e supera Lai per il raddoppio amaranto. Nel finale la squadra di casa accorcia le distanze su calcio di rigore, dopo un fallo di Cervoni su Palmas. Dal dischetto trasforma Cabeccia. Passano però solo 60 secondi e il neo entrato Fontana chiude definitivamente i giochi, realizzando il goal del 3-1. Da segnalare l’esordio positivo in maglia trasteverina per l’ultimo arrivato Carbonelli. Una vittoria certamente significativa ottenuta su un campo molto difficile. Il Trastevere c’è, e lo ha dimostrato. Prossimo impegno al “Trastevere Stadium” contro il Cassino, attualmente settimo a 5 lunghezze proprio dal team di Perrotti.

IL TABELLINO

SASSARI CALCIO LATTE DOLCE: Lai, Pireddu (16′ st Piga), Tuccio, Cabeccia, Bianchi, Antonelli, Marcangeli (16’ st Molino), Gianni, Virdis, Pinna N. (16’ st Maccis), Doukar (16’ st Palmas). A disposizione: Garau, Gadau, Patacchiola, Pinna A., Fini. Allenatore: Stefano Udassi

TRASTEVERE: Cavalli, Pastorelli (34’ pt Cervoni), Carbonelli (32′ st Barbarossa), Tarantino, Sfanò, Bassini, Iannoni, Lucchese, Tajarol (26’ st Fontana), Bertoldi (34’ st Bergamini), Lorusso (37’ st Neri). A disposizione: Casagrande, Calisto. Allenatore: Fabrizio Perrotti

ARBITRO: Mihalache di Terni (Marra – Monardo)

RETI: 9’ st Tajarol (T), 22’ st Lorusso (T), 44’ st rig. Cabeccia (SS), 45’ st Fontana (T).

NOTE: ammoniti Palmas, Pireddu, Carbonelli, Tajarol, Cavalli, Cervoni. Espulso Bianchi (SS) al termine della gara. Spettatori 200 circa.