Cassino – Muravera 2-1: Tribelli e Darboe firmano la rimonta

Vince in rimonta il Cassino che allo stadio Salveti riesce ad avere la meglio sui sardi del Muravera grazie alle reti firmate nella ripresa da Tribelli e Tomassi. Gli azzurri con questo successo salgono a quota 32 in classifica, a soli due punti dalla quinta posizione, quella occupata dal Trastevere e che vale l’accesso ai playoff.

Urbano deve rinunciare allo squalificato Mazzei e agli infortunati Giglio e Camara. Al 3′ Orlando lanciato in contropiede si presenta solo davanti a Floris ma il giovane centrocampista azzurro attende troppo per calciare a rete e il numero 1 sardo riesce ad opporsi. Al 19′ bella girata di Tribelli che sfiora il palo. Al minuto 25 Masia dal limite dell’area lascia partire un tiro che costringe Della Pietra a un grande intervento. Lo stesso Masia batte il corner e trova il colpo di testa vincente di Vignati per il vantaggio ospite. Il Cassino non si disunisce e sfiora il pari per due volte con Abreu ma si va al riposo sullo 0-1.Nella ripresa al 55′ il Cassino va in rete. Centra va via sulla destra e serve nel migliore dei modi Tribelli che da ottima posizione non sbaglia. Al 72′ gli azzurri trovano la rete della vittoria. De Marco è irresistibile sulla sinistra e pesca in area Darboe che di testa non lascia scampo a Floris. Il Muravera subisce il colpo e non riesce più a rendersi pericoloso dalle parti di Della Pietra. Il Cassino controlla e porta a casa una vittoria davvero importante. Domenica prossima per la squadra di Urbano trasferta sarda ad Arzachena.

CASSINO: Della Pietra, Centra, Tomassi, Carcione, Negro, Orlando (90′ Reali), De Marco, Ricamato, Darboe, Tribelli (92′ Salera), Abreu. A disposizione Del Giudice, Fargnoli, Cocorocchio, Magliulo, Miele, Salera, Reali, Drini, Lombardi. Allenatore Urbano.

MURAVERA: Floris (80′ Martorel), Gambino, Spanu, Lepore, Vignati (31’ Bruno), Moi, Marongiu, Bonacquisti, Masia (58′ Cadau), Loi (61’ Norchi), Fangwa (80′ Ahmed). A disposizione: Martorel, Ahmed, Cadau, Kujabi, Satta, La Vista, Nieddu. Allenatore Loi.

Arbitro: Franzò di Siracusa.

Marcatori: 26’ Vignati, 55’ Tribelli, 72’ Darboe.

Note: ammoniti Ricamato, Loi, Bonacquisti, Moi. Lepore.